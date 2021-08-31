Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | Güncel

Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi Yeni sezon için heyecanla denize açıldılar, binlerce kişi sahilden el salladı Havai fişek gösterileri ile limandan ayrılan tekneler havadan görüntülendi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, kıyıda...

Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi

Yeni sezon için heyecanla denize açıldılar, binlerce kişi sahilden el salladı

Havai fişek gösterileri ile limandan ayrılan tekneler havadan görüntülendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, kıyıda toplanan yüzlerce kişinin alkışları eşliğinde denize açılarak "Vira Bismillah" dediler. Gece saat 00.00 itibarıyla ağlarını denize bırakacak olan balıkçıların havai fişek gösterileri eşliğinde limandan ayrılışları ise havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Ereğli sahilindeki limanda bulunan gırgır tekneleri, bu gece dolacak av yasağı öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak dualar eşliğinde Marmara Denizi ve Ege Denizi'ne uğurlandı. Ereğli Limanı'nda düzenlenen törende balıkçılar, gece saat 00.00'da sona erecek av yasağı öncesinde dualar ederek av sezonunun bereketli geçmesini diledi. Düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçe protokolü, balıkçılar ve balıkçı aileleri katıldı. Edilen duaların ardından balıkçılara Türk bayrağı hediye edildi. Limana toplanan yüzlerce kişi, av sezonu için denize açılan balıkçıları alkışlar ve dualarla uğurladı. Balıkçılar için sahilde havai fişek gösterisi yapıldı.

"Denize karşı bir özlemimiz var"

Yeni sezon için heyecanlı olduklarını söyleyen Aydın Bora isimli balıkçı teknesi reisi, ailelerini bıraktıkları için ise hüzünlü olduklarını belirterek, "Biraz sonra vira bismillah diyeceğiz. Denizi bilmiyoruz. Küçük balık olduğu söyleniyor ama denize çıkınca göreceğiz. Nerede hangi balık olduğunu tespit edeceğiz. Balık bulabilirsek avlanacağız. Sabah neredeysek oranın limanına ineceğiz. Denizi özlediğimiz için mutluluk var. Denize kavuşuyoruz. 6 aydır denizden ayrı kaldık müsilaj sebebiyle. Hazırlıkları tamamladık. Denize karşı bir özlemimiz var" dedi.

"Özlem oluyor, hüzünlüyüz"

Balıkçı oğlunu uğurlayan Aylin Erdoğan ise, "Oğlum gidiyor. Özlem oluyor, hüzünlüyüz. Dört gözle gelmelerini bekliyoruz. Başka yapacak bir şey yok. Allah yüzlerini güldürsün, hayırlı kazançlar nasip etsin. Oğlumu uğurlamaya geldim. Oğlumu uğurlayacağım, hayırlısıyla gidip gelecek" diye konuştu.

Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi
Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi
Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi
Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi
Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi
Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi
Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi
Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi
Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi
Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi
Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi
Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi
Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi
Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi
Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Salih Uçan Umut Meraş Fatih Terim Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balıkçılar havai fişek gösterisi ile 'Vira bismillah' dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 23:09:48. #1.14#

title