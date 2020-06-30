Balık zehirlenmesi belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Balık zehirlenmesi neden olur?
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Balık zehirlenmesi belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Balık zehirlenmesi neden olur?

Balık zehirlenmesinde ilk müdahale nasıl olmalı? Balık zehirlenmesi neden olur? Balık zehirlenmesinin belirtileri nelerdir? Balık zehirlenmesi belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Balık zehirlenmesinde evde tedavi nasıl olur? Bayat balık nasıl anlaşılır?

Balık zehirlenmesi belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Balık zehirlenmesi neden olur?
30.06.2020 11:34 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:34

Balık zehirlenmesi yaygın olarak görülmektedir. Balık zehirlenmesi basit gibi görünsede oldukça tehlikelidir. Balık zehirlenmesi belirtileri arasında baş dönmesi, mide bulantısı, titreme ve baygınlık gibi belirtiler vardır. İlk etapta zehirlenen kişi kusturulmalıdır. Vücuda giren zehir vücuttan atılmalı ve hasta rahatlatılmalıdır. Zehirlenme belirtileri devam ettiği takdirde doktora başvurulmalıdır.

BALIK ZEHİRLENMESİ NEDEN OLUR?

Balık zehirlenmesinin ilk nedeni olarak hijyen gösterilir. Üretimde, taşımada, depolama ve işlenmede gerekli özen gösterilmediği takdirde gıda zehirlenmesi meydana gelir. Balık zehirlenmesi yani Scombro-toksikozis, daha çok kara etli balıklar sebebiyle meydana gelir. Kara balıklar arasında lüfer, Mahi, sardalya ve uskumru bulunmaktadır. Uygunsuz saklama koşulları bir diğer balık zehirlenmesinin nedeni olarak gösterilir. Uygun saklama koşullarına uyulmadığı takdirde balık bakteri üretmeye başlar.

Balık zehirlenmesi belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Balık zehirlenmesi neden olur?

BALIK ZEHİRLENMESİNDE İLK MÜDAHALE NASIL OLMALI?

Zehir dışarıya atılmalıdır. Bu yüzden kusma eylemi zehirlenen kişi için en doğru seçimdir. Müshil içilmelidir. Çünkü bağırsakların temizlenmesi gerekmektedir. Daha sonra ishali kesen hap ile müdahale edilir. Bu yöntemin amacı kısa sürede zehirin vücuttan atılmasını sağlamaktır. Hasta sıvı kaybı yaşadığı için daha sonrasında bol su ve yiyecek ile beslenmelidir. Bulantı devam ederse doktora başvurulmalıdır.

BALIK ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR? BALIK ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Balık zehirlenmesi anında kendini belli eder. En geç 2 dakika içinde kendini belli ede. 1 saat içinde bütün zehirlenme belirtilerini görülür. Balık zehirlenmesi belirtileri şu şekildedir;

Karın ağrısı,

Bulantı,

Nefes darlığı,

Çarpıntı,

Göğüste sıkışma,

Mide krampları,

Ağır vakalarda ise,

Şok hali,

Kas krampları,

Aşırı titreme

Balık zehirlenmesi belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Balık zehirlenmesi neden olur?

BALIK ZEHİRLENMESİNDE EVDE TEDAVİ NASIL OLMALI?

Balık zehirlenmesi kısa sürede etki eder ve anında müdahale gerektirir. İlk müdahale sırasında sakin olup gereken yapılmalıdır. Doğru saklama koşullarında saklanmayan balıklar, kişilerde ateş, çarpıntı, bulantı gibi belirtilerle kendini gösterir. Zehirlenme sonucunda bol sıvı tüketmeyi unutmamalıyız. Böyle durumlarda yemeniz gereken gıdalar aşağıdaki gibidir.

-Yoğurt

Yoğurt balık zehirlenmelerinde sıklıkla kullanılan yiyecektir. Antibakteriyel özelliğinden dolayı zehirlenmelerde yoğurt tüketilmelidir. Bakterilerle savaşma özelliğide unutulmamalıdır.

-Bal

Mideyi rahatlatma özelliği olan bal, zehirlenmelerde tercih edilir.

-Muz

Muz potasyum açısından zengin meyvedir. İshal sorununu çözmede yardımcı olacaktır. balık zehirlenmelerinde yan etkileri arasında ishal vardır. Bu duruma çözüm olarak muz tüketilebilir.

-Limon

Antibakteriyel olan limon c vitamini deposudur. Zehirlenmeler sonucunda 1 hafta tüketilmelidir.

Balık zehirlenmesi belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Balık zehirlenmesi neden olur?

BALIK YEDİKTEN SONRA SÜT İÇİLİR Mİ? BALIK VE SÜT ZEHİRLENMESİ

Bayat balıkta bulunan protein çeşidi vücutta etkiye sebep olur. Aynı protein sütte de bulunur. Bayat balık ve süt birlikte tüketildiğinde Histamin protein zehirlenmesi yaşanır. Halk arasında yayılan bu anlayış doğrudur. Balık ve süt bir arada tüketilmemelidir. Herhangi bir sağlık sorunu olmaması için balık yedikten en az 2 saat sonra süt tüketilmelidir.

Balık zehirlenmesi belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Balık zehirlenmesi neden olur?

BAYAT BALIK NASIL ANLAŞILIR?

Taze balık ve bayat balık kolayca ayırt edilebilir. Taze balık kokmaz ve gözleri parlak olur. Taze balık donmuş olarak alınmalı ve anında tüketilmelidir. İkinci kez dondurulan balıklar tüketilmemelidir. Bayat balık;

-Karnı yumuşak ve gözleri pörtlektir.

-Gözleri solgun ve içine kaçmıştır.

-Eti yumuşaktır.

-Pulları bedeninden kolayca ayrılır.

-Kötü bir kokusu vardır.

Balık zehirlenmesi belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Balık zehirlenmesi neden olur?

HAMİLELİKTE BALIK ZEHİRLENMESİ

Sağladığı faydalar ile bilinen balık, doğru tüketilmediği takdirde zararlı olabilir. İnsanların hafatada 2 kez tüketmesi önerilen bu viatamin deposu, güvenli koşullrda saklanıp satışa sunulduğu takdirde yararlı olacaktır. Hem sağlıklı hemde lezzetli balıklar hamilelik döneminde nasıl tüketilmelidir? Balıkta bulunan cıva hamileleikte balığa zarara verebilir. Bu sebeple doğru balık tercih edilmelidir. Hamilelik döneminde somon, sardalya, beyaz balık ve uskumru tüketilmesi önerilmektedir. Hamilelikte balık seçiminde daha dikkatli olunmalıdır. Zehirlenme sonucu bebeğin düşme ihtimali olabilir. Balığın kokması ve taze olmasına özen gösteriniz. Hamilelikte balık zehirlenmesi yaşadığınız an doktora başvurmalısınız.

Balık zehirlenmesi belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Balık zehirlenmesi neden olur?
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