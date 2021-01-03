Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu
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Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu

03.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:25

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 30 metre yükseklikteki falezlerin ucunda bir vatandaşı gören yabancı ve yerleşik turistler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu. İntihar teşebbüsünde bulunmadığını, falezlere balık tutmak için çıktığını belirten şahıs, polis merkezine götürüldü.

Antalya'da 30 metrelik falezlerin ucunda bir genci gören yabancı ve yerleşik turistler, kişinin intihara teşebbüs ettiğini düşünüp polise haber verdi. Balık tutmak için falezlere çıktığını belirten genç adam falezlerden yürüyerek indiği sahilde denize girmeye başlayınca, turistler derin bir oh çekti. Tekrar sahile gidip giyinmek isteyen genç adam, şaşırıp turistin eşyalarına yönelince turistle arasında kovalamaca yaşandı.

İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ DİYE İHBAR ETTİLER

Olay, saat 15.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi seyir terası yakınlarındaki falezlerde meydana geldi. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı ve yerleşik turistler, seyir terasından manzarayı izlerken, 30 metre yüksekliğinde falezlerin uç kısmında bir kişiyi gördüler. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, deniz polisi, sahil güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Falezlerden denize atlayan genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu! Gerçek çok başka çıktı

DENİZE GİRMEYE BAŞLADI

İsminin Gökhan A. (27) olduğu öğrenilen genç, falezlerden sahile inen patika yolu kullanarak aşağıya indi. Burada üstünü çıkaran Gökhan A., denize girmeye başladı. Deniz polisinin geldiğini gören Gökhan A., eşyalarını almak için yanlışlıkla sahildeki bir turistin eşyalarına yöneldi. Gökhan A.'nın eşyalarını alacağını düşünen turist ise genç adamı kovaladı. Tüm bu anlar ise seyir terası ve sahildeki turistler tarafından merakla izlendi.

Falezlerden denize atlayan genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu! Gerçek çok başka çıktı

"FALEZLERE BALIK TUTMAK İÇİN ÇIKTIM"

İntihar teşebbüsünde bulunmadığını, falezlere balık tutmak için çıktığını belirten Gökhan A., ihbarda bulunanlara da tepki gösterdi. Gökhan A., ekiplerce polis merkezine götürüldü.

Falezlerden denize atlayan genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu! Gerçek çok başka çıktı
Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
VEDAT: Kim bilir zavallı ya ne kadar ceza yazıldı
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FİLMCİ: Gökhan A. prodüksiyon sunar; ''Falezlerdeki Heyecan'' kısa aksiyon filmi. Artiz olmak isteyenler için müracaat: Gökhan A.
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