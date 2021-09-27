MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Balık fiyatları cep yakıyor: Hamsinin fiyatı 40 liraya dayandı

Yerli Torik tanesi 200 TL'den alıcı bekliyor

Martıların balık kapma mücadelesi

BALIKESİR - Güney Marmara'nın balıkçılık merkezi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık fiyatları cep yakıyor. Hamsinin kilosu ise 40 liraya dayandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık haline gelen balık miktarında azalma görülürken hamsi kilosu 40 TL'den satışa sunuluyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan fırtınanın balık fiyatlarını yükselttiğini belirten Balıkçı Sonkan Cankurt, " Geçen hafta havaların esmesiyle birlikte balıkçı teknelerimiz denize açılamamıştı. Bu da hem balık miktarını düşürdü, hem de balık fiyatlarını yükseltmişti. Bu sabah itibariyle hamsi 40 TL'den satılırken, sardalya kilosu 30 TL 'den, İstavrit ise 25 TL' den satılıyor. Balık halimizde Lüfer tanesi 60 TL'ye satılırken Levrek' te 25 TL'den alıcı buluyor" şeklinde konuştu. Balık fiyatlarının yüksek olması sebebiyle balık haline vatandaşın ilgisinin az olduğu görüldü.

Yerli Torik tanesi 200 TL'den alıcı bekliyor

Balık hali tezgahlarında yerini alan yerli Marmara Torik'i tanesi 150 ile 200 TL arasında satılırken Hamsi ise 40 TL'den satılıyor. Önümüzdeki günlerde balık miktarında artışa bağlı olarak fiyatların düşmesini beklediklerini belirten Balıkçı Okan Balıbek ise, " Havalar düzeldi, rüzgar etkisini yitirdi. Hamsi 40 TL, yerli Palamut tanesi 50 TL ve bugün tezgahımızda yer alan 2 kiloluk yerli Marmara Torik ise tanesi 150 ile 200 TL arasında satılıyor. Havaların böyle güzel gitmesi durumunda balık miktarının daha da artmasını ve balık fiyatlarının düşmesini bekliyoruz " diye konuştu.

Martıların balık kapma mücadelesi

Balık halinde temizlenen ve satılmayan balıklar martılara yem oluyor. Balık hali esnafının bu uygulaması sonrasında sabahın erken saatleri ve akşam saatlerinde martılar balık halinde toplanıyor. Balık artıklarıyla beslenen Martıların balık yeme yarışı da ilginç görüntülere sebep oluyor. Özellikle satılmayan balıkların martılara verildiğini belirten balıkçılar " Satılmayan balıkları çöpe atacağımıza martılara veriyoruz. Onlarda can. Çöpte koku oluşturacağına Martılar yesin" dediler.