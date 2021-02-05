Balık çiftlikleri çevresinde balık türlerini görüntüleyip, sayımını yaptılar

EGE Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde bir grup bilim insanı, TÜBİTAK projesi kapsamında balık çiftliklerinde ağ kafeslerin çevresinde dalış yaparak 39 farklı balık türünü görüntüleyip. sayımını yaptı.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Akyol'un yürütücülüğünü yaptığı 'Ege Denizi Balık Çiftliklerinde Kafes Altı Doğal Balık Topluluklarının Mevsimsel Değişimi' isimli proje kapsamında araştırmacılar, İzmir ve Muğla yöresinden seçilen balık çiftliklerinde ağ kafeslere dalış yaparak hızlı görsel sayım metoduyla sayım yaptı. Bilim ekibi, toplamda 39 farklı deniz türünü çipura ve levrek yetiştirilen ağ kafesler civarında tespit etti. Yapılan sayımlar sonucu tüm balıklar içerisinde en çok bulunan balığın yüzde 80 oranla kupes olduğu, onu gümüş balıkları, kolyoz, tirsi, melanur ve kefallerin izlediği kaydedildi. Araştırmacılar ayrıca yunus, fok, orkinos, kılıçbalığı, kaplumbağa ve bazı lesepsiyen (Kızıldeniz göçmeni) balıklarını da ağ kafesler civarında görüntüledi. Prof. Dr. Okan Akyol, "TÜBİTAK desteğiyle yapılan bu proje için balık çiftliklerinin en yoğun olarak bulunduğu İzmir ve Muğla'dan 3'er çiftlik belirledik. Bu 3 çiftlik içerisine dalgıçlarımız, dalış yaparak balık türlerini tespit etti. İzmir bölgesi için 105 bin balık saydık. Muğla bölgesi için ise 348 bin adet balık saydık" dedi.

SULARDAKİ SICAKLIK FARKLI BALIK SAYILARINI ETKİLEDİ

İki şehir arasında araştırılan balıklarının sayısının farklı olmasının sebebini de şöyle açıklayan Prof. Dr. Akyol, "İzmir, Kuzey Ege'de yer alıyor. Marmara'nın soğuk sularından etkileniyor. Güney'de ise Bodrum bölgesi Güllük Körfezi bulunuyor. Su sıcaklıkları, bunları direkt olarak etkiliyor. Aynı zamanda Güney suları Akdeniz Körfezi'nde de etkilendiği için Akdeniz'de çok çeşitli balıklar bulunuyor. Bu balıkları da Muğla bölgesi çektiği için daha fazla orada yaygın kafes sistemleri var. İzmir'de o kadar sayıda balık çiftliği yok dolayısıyla hem besin hem de su sıcaklıkları benzeri parametreler etkilediği için Muğla balık açısından daha yoğun bir nüfusa sahip diyebilirim. İki şehir arasındaki farklı balık sayılarının sebebinin iki şehirdeki denizlerindeki tuzluluğun çok fazla etkisi olmadığını ancak su sıcaklıklarının ve PH değerinin etkili olduğunu gözlemledik" diye konuştu.

Muğla bölgesindeki balık çiftliklerinde bazı egzotik balık türlerini de gözlemlediklerini vurgulayan Prof. Dr. Okan Akyol, şöyle devam etti: "Suyun sıcaklıklarının etkisiyle Akdeniz ekosistemi içerisinde çok yakın dört farklı tür lesepsiyen kızıl göçmeni balık türleri de kafeslerin altında ilk kez gözlenmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı