Balat'ta sinemacıya saldırı davası başladı

BALAT'ta Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'ya silahlı saldırıda bulunarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Recep Çetin, 7 yıl 6 ay hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık Recep Çetin, kendisinin de olaydan dolayı mağdur olduğunu öne sürerek tahliyesini talep etti. Şikayetçi Enes Kaya ise, sanığın en hassas yeri olan diz kapaklarına ateş ettiğini belirterek "Şikayetçiyim. Bu olaydan sonra hayatımız zindana dönmüştür" dedi. Mahkeme, sanık Çetin'in tahliye talebini reddetti.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Recep Çetin katıldı. Şikayetçi Enes Kaya ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"BEN DE MAĞDURUM"

"ONLARIN KARŞISINDA OLURSAM BEDELİNİ ÖDEYECEĞİMİ SÖYLEDİLER"

"BU OLAYDAN SONRA HAYATIMIZ ZİNDANA DÖNMÜŞTÜR"

TUTUKLULUK DEVAM

İDDİANAME

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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