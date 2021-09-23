Balat'ta dehşeti yaşayan sinemacı o anları anlattı

Osman BAKIR/ , BALAT'ta saldırıya uğrayan sinemacı Enes Kaya yaşadıklarını anlattı. Kaya, "30 Temmuz tarihinde ben buraya gelirken sokakta beni gizlice takip edip eğilerek ayağımız silahla ateş etti. Ben panikle dükkanın içine sığınmaya çalışırken ardından üçe de ateş etti. O mermiler bana isabet etmedi ve burada oynayan çocuklar vardı" dedi.

Fatih Balat'ta sinema etkinlikleri düzenleyen Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya, 30 Temmuz'da silahlı saldırıya uğradı. Haraç isteyen şebekenin üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi ise 20 Eylül'de Kaya'nın eşi Neslişah Kaya seramik dükkanına taşla saldırdı. Polis ekipleri, silahlı saldırgan Recep Çetin ve olayı azmettirdiği belirlenen Ararat Özer ile Mesut Baraj'ı, 5 Ağustos'ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Ararat Özer ve Mesut Baraj serbest bırakılırken, Recep Çetin "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından tutuklandı.

"1 BUÇUK SAAT BOYUNCA TEHDİTLER SAVURDU"

"DURMADAN YOLA DEVAM EDECEĞİZ2