24.10.2019 10:28

Baksı Müzesi kurucusu Koçan, ailesiyle birlikte trafik kazası geçirdi: 5 yaralı

BAYBURT - Baksı Müzesi kurucusu Prof.Dr. Hüsamettin Koçan, ailesiyle birlikte trafik kazası geçirdi. 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 17. 30 sıralarında Bayburt'un Karşıgeçit Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Baksı Müzesi kurucusu Prof.Dr. Hüsamettin Koçan, eşi Oya Koçan, kız kardeşi Zübeyde Kaldırım, akrabası Sinan Yıldırım ve şoför mevkiinde bulunan Baksı Müzesi görevlisi aynı zamanda Baksı Köyü Muhtarı Nabi Akçelik'in içerisinde bulunduğu araç, karşı şeritten gelen otomobile sürterek kontrolünü kaybettikten sonra karşı şeritten gelen farklı bir araçla kafa kafaya girdi. Kazada toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Prof.Dr. Hüsamettin Koçan'ın hastaneye kaldırılıp gerekli kontroller yapıldıktan sonra kafasına darbe aldığı, bir kaburgasının kırıldığı ve ayağında ödem oluştuğu belirlendi. Eşi Oya Koçan'ın sağ omuzunda ve sol serçe parmağında kırık tespit edildi. Kız kardeşi Zübeyde Kaldırım'ın kalçasında çatlak oluştuğu ve başından darbe aldığı tespit edildi. Baksı Müzesi Görevlisi aynı zamanda Baksı Köyü Muhtarı Nabi Akçelik'in kaburgasında kırık oluştuğu, akrabası Sinan Yıldırım'ında kafasına darbe aldığı belirlendi.

Öte yandan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Baksı Müzesi Kurucusu Prof.Dr. Hüsamettin Koçan ve diğer yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Kaynak: İHA