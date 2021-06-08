Bakkallar kaça kadar açık 2021? Bakkallar kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları
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Bakkallar kaça kadar açık 2021? Bakkallar kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları

Bakkallar kaça kadar açık 2021? Bakkallar kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları
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1 Haziran kararları ile "bakkallar kaça kadar açık 2021, bakkallar kaçta kapanıyor" soruları yanıt buldu. Hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri ile ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı'nın haziran ayı genelgesinde paylaşılmıştı. Peki, hafta içi marketler kaçta açılıyor, kaçta kapatıyor? BİM, A101, ŞOK kaça kadar açık, ne zaman kapatıyor? İşte bakkalların çalışma saatleri…

Hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesi yayınlanırken hafta sonu ve hafta içi bakkal/ market çalışma saatleri yeniden düzenlendi.Genelgede, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken hafta içi ile beraber hafta sonu bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri aktarıldı.

BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi market çalışma saatleri 09.00-20.00 şeklindeydi. Haziran ayı normalleşme takvimine göre yeni çalışma saatlerinin 08.00-21.00 olarak güncellenmesi bekleniyor.

BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketler de dahil olmak üzere marketler hafta içi açık olabilecekler. Bazı marketler hafta içi saat 20:00'ye kadar açık olurken bazı marketler ise 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.

Hafta sonu Pazar günü için geçerli olan uygulamayı belirten ilgili madde ise şöyle: Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

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Bakkallar kaça kadar açık 2021? Bakkallar kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları - Haberler
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