Bakkal Kart'tan daha fazla ihtiyaç sahibi faydalanacak

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun başkanlığında toplanan mecliste 9 teklif maddesi olmak üzere 19 gündem maddesi, 3 ek gündem maddesi ve 2 önerge yer aldı.

Meclise gelen teklif doğrultusunda, pandemi, artan işsizlik ve ekonomik sorunlardan dolayı Bakkal Kart değerlendirme formunda değişikliğe gidildi. Kentte yaşayan ve ekonomik olarak zor günler yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanması için Bakkal Kart hizmeti daha da genişletildi.

Konu hakkında mecliste açıklama yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bakkal Kart'ta başvuruları alırken doldurulmasını istediğimiz bir formumuz yer alıyor.Bu standart bir form ve tüm vatandaşlarımız için eşit ve adil bir şekilde uygulanıyor. Formda her şıkların artı ve eksi puanları var, belli puanın üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da Bakkal Kart almaya hak kazanıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzde görevli personelimiz de bu süreci titizlikle takip ediyor.

Fakat, şu anda ülkemizde ciddi bir ekonomik sorun var. İşsizlik çok yüksek, aileler geçinemiyor, her gün bu tarz haberleri duyuyoruz. Sosyal yardım konusunda belediyemize gelen talepler de ciddi oranda arttı. Bu sebeple geçici de olsa 6 aylığına, daha önceden kriter olarak belirlediğimiz "Çalışmasına engel bir durum olmayan sağlıklı yetişkin" maddesini çıkarıyoruz. Çünkü çalışabilse bile geçimini sağlayamayan vatandaşlarımız var ve gerçekten çok zor durumdalar. 6 ay sonra ülkemizin ekonomisi daha iyi olursa konuyu yeniden değerlendiririz diye düşündük. Bu kararı da bekleyen ihtiyaç sahiplerini bekletmemek için bugün sonuçlandırmalıyız. Şu anda Aşevimiz, Süt Kuzusu, Bakkal Kart projelerimiz ve gıda yardımlarımızı da hesaba katarsak Akhisar'da 15 bin kişiye yardım elimizi uzatıyoruz; gücümüz yettiğince de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi. Konuşmanın ardından yapılan ara komisyon sonrasında Bakkal Kart değerlendirme formunda madde değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

Akhisar Belediyesi'nden İlçe Müftülüğüne yer tahsisi

Akhisar Belediyesine ait Gökçeahmet Mahallesinde bulunan kadastronun 65 No'lu 412 metrekarelik parselden İlçe Müftülüğünün istekleri doğrultusunda cami cemaatine ve gençlere yönelik dini, sosyal ve kültürel eğitimler verilmesi amacı ile tahsisi Kanun ve Nizam Komisyonuna havalesi görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Muhtarlara aylık 400 TL destek

Akhisar Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonun oy birliği ile gelen kararı sonucunda, Akhisar'daki muhtarların genel harcamalarına destek olmak amacı ile aylık 400 TL'yi geçmeyecek şekilde ayni yardım yapılabilmesi meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Dilek ve temennilerin ardından Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısının 5 Nisan 2022 Salı günü yapılması kararlaştırıldı ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu Mart ayı meclis toplantısını kapattı

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