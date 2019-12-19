Bakırköy'de sporun enleri 2019 ödülleri sahiplerine verildi

19.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:38

'Sporun Enleri 2019'Ödül töreninde 2019 yılı içerisinde Türk sporuna katkı sağlayanlar, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporculara ödülleri verildi. Düzenlenen törene; Eski bakan Murat Başesgioğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Anadolu Efes Basketbol Takımı Genel Direktörü Alper Yılmaz, Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, milli sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

'Yılın Spor İnsanı' ödülü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun olurken, 'Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı' ödülü Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e, 'Yılın Erkek Sporcusu' ödülü dünya artistik cimnastik şampiyonu İbrahim Çolak'a, 'Yılın Kadın Sporcusu' ödülü olimpiyat kotası alan milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu'na verildi.

Bülent Kerimoğlu, Bakırköy'de daha başarılı sporcular yetiştirmek için azimliyiz.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, "Bir arada olmak bizim için büyük mutluluk. Bakırköy'de sizlerle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Bugün de sporun enlerinde bir aradayız. Amatör spor kulüplerini desteklemek için uluslararası sporculara destek olarak ve dahası Bakırköy'de 7'den 77'ye herkese spor yaptırarak Türk sporuna destek olmak için çalışmalar yapıyoruz. Değerli yöneticilerimize ve Bakırköylülere bir daha şükranlarımızı sunuyorum. Bakırköy'den daha başarılı sporcular yetiştirme azmimizi artırarak devam edeceğiz" dedi.

Mustafa Cengiz, Amatör spor her şeyin anasıdır.

Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı ödülünün sahibi olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, " Ata Spor Kulübü yüzmede 103 milli sporcu çıkarmış. Bir kuluçka görevi görüyorlar, Türk toplumunun sağlıklı büyümesinin yolunu açıyorlar. Olimpik sporlara Galatasarayımız, Fenerbahçemiz çok hizmet ediyorlar. Devletimiz de destek oluyor. Amatör sporun her şeyin anasıdır. Bu bağlamda Türk sporu adına ödül törenini düzenleyenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şahika Encümen, dünyamız kötüye gidiyor ve alarm veriyor.

Çevreye En Duyarlı Sporcu Ödülü Şahikan Encümen, sualtı sporlarının tamamen doğa ile ilgili bir spor olduğunu ifade ederek, "Son dönemlerde dünyamızın ne kadar kötüye gittiğini ve kırmızı alarm verdiğini gözlemliyorum. Bizler yüzünden bir çok su altı canlısı tehlike altında. İlk defa çevre ile ilgili bir ödül alıyorum. Çok onore oldum. Bundan sonraki denemelerde bu çok önemli bir motivasyon olacak" şeklinde konuştu.

Ergin Ataman, Hedefimiz çok büyük.

Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, "Böylesine güzel bir gecede bizleri onurlandırdığı için Ata Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ödül için. Çok önemli bir platformda ciddi bir yarış yapıyoruz. Geçen sene takımı finale çıkarma başarısı gösterdik. Bu sene aynı başarımız devam ediyor. Yorgunuz da 2 saat önce döndük Zalgris deplasmanından. Hedefimiz çok büyük, gerek Türkiye'de gerekse de Avrupa'da keyif veren bir basketbol oynadı takımımız" dedi.

Kaynak: Bültenler