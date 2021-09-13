Bakırköy'de kısa mesafe nedeniyle müşteri almayan taksi şoförüne para cezası kesildi - Haberler
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Bakırköy'de kısa mesafe nedeniyle müşteri almayan taksi şoförüne para cezası kesildi

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
Bakırköy'de kısa mesafe nedeniyle müşteri almayan taksi şoförüne para cezası kesildi

Bakırköy'de mesafeyi beğenmediği için pusette bebeğiyle bekleyen aileyi almayan taksi şoförüne para cezası kesildi.

Bakırköy'de mesafeyi beğenmediği için pusette bebeğiyle bekleyen aileyi almayan taksi şoförüne para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi'nde yol kenarında pusetteki bebeği ile taksi bekleyen bir aileyi kısa mesafe nedeniyle almayan taksi şoförü hakkında inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda, 34 TBD 41 plakalı taksinin sürücüsü Şerafettin Çolak'ın kısa mesafe gerekçesiyle yolcu almayarak mağduriyete neden olduğu için 25 Hizmet Kalite Puanı düşürüldü.

Çağrılan taksinin yapılan genel denetiminde de zabıta ekipleri para cezası uyguladı.

Bakırköy'de sabah saatlerinde kısa mesafe nedeniyle yolcuyu almayan taksi şoförü, kendisini şikayet edeceğini söyleyen aileye, "İstediğin yere şikayet et" diyerek uzaklaşmıştı. Yolcuyla taksicinin tartışma anları kameralara yansımıştı.

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Son Dakika Haberleri
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