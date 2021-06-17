Bakırköy'de halk ekmek büfesini yakan şüpheli hakkında 29 yıla kadar hapis istemi
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Bakırköy'de halk ekmek büfesini yakan şüpheli hakkında 29 yıla kadar hapis istemi

Bakırköy'de halk ekmek büfesini yakan şüpheli hakkında 29 yıla kadar hapis istemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakırköy'de halk ekmeği büfesini yaktığı ve büfeden mont ile ekmek çaldığı iddia edilen şüpheli Ali Yıldız hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy'de halk ekmeği büfesini yaktığı ve büfeden mont ile ekmek çaldığı iddia edilen şüpheli Ali Yıldız hakkında iddianame hazırlandı. Savcı tutuklu şüpheli hakkında 4 ayrı suçtan 11 yıldan 29 yıla kadar hapis isteminde bulundu.

Bakırköy'de halk ekmek büfesini yaktığı ve mont ile ekmek çaldığı iddia edilen şüpheli Ali Yıldız hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. 7 Mayıs tarihinde gerçekleşen olayda şüpheli Ali Yıldız'ın gece yarısından sonra ekmek büfesinin olduğu yere geldiğine ve saat 02.44'te de büfeye girdiğine yer verildi. Yaklaşık 20 dakika boyunca büfenin etrafından dolaştığının anlatıldığı iddianamede şüphelinin en son olarak elinde poşet ve üzerinde montla göründüğüne ve 3 dakika sonra da yangının çıktığına ait kamera görüntüleri anlatıldı.

İddianamede halk ekmeği büfesini işleten Mithat Ali Yanbeyi'nin yangın nedeniyle zararı olduğu yönünden şikayetçi olduğuna fakat sonra iş yerinde inceleme yapınca büfede bulunan montu ile bir miktar parasının da olmadığına yönünde beyanına yer verildi.

Korona virüs nedeniyle ceza evinden izinli olarak çıkan şüpheli Ali Yıldız'ın soruşturma kapsamında alınan ifadesinde olay anında acıktığı için büfeye girdiğine, ekmek ve su aldığına çok üşüdüğü için de montu aldığına yer verildi. Fakat büfeyi yakmadığını beyan edip yangın suçlamasını kabul etmediğine değinildi.

Savcılık, güneşin doğuş ve batış saatleri çizelgesini dikkate alarak olayın gece vakti işlendiğinin anlatıldığı iddianamede şüphelinin her ne kadar suçlamaları kabul etmese de görgü tanığı taksicinin teşhisi ve kamera görüntüleri neticesinde Ali Yıldız hakkında 'yangın çıkartarak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, 'gece vakti hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar, 'yakarak mala zarar verme' suçundan 2 yıldan 8 yıla kadar, 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar toplamda 11 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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