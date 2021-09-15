Halk ekmek büfesini yaktığı iddia edilen sanık, 7 yıl 7 ay 7 gün hapse çarptırıldı - Haberler
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Halk ekmek büfesini yaktığı iddia edilen sanık, 7 yıl 7 ay 7 gün hapse çarptırıldı

AA / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel
Halk ekmek büfesini yaktığı iddia edilen sanık, 7 yıl 7 ay 7 gün hapse çarptırıldı

Bakırköy'deki halk ekmek büfesini yaktığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, "kamu malına zarar verme", "gece vakti bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "gece vakti iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 7 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Bakırköy'deki halk ekmek büfesini yaktığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, "kamu malına zarar verme", "gece vakti bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "gece vakti iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 7 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Yıldız, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Ali Yıldız, yaklaşık 4,5 aydır tutuklu olduğunu, ailesiyle görüşemediğini ifade ederek, "Tutuklu kaldığım sürede içerideyken zararı gidermem mümkün değildir. Size söz veriyorum dışarı çıktığım takdirde yaklaşık 1-2 aylık süre içerisinde zararı gidereceğim." dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Yıldız'ın "gece vakti bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "nitelikli mala zarar verme", "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mütalaa ile ilgili savunması sorulan sanık Yıldız, bir hata yaptığını belirterek, "Sizden af diliyorum. Şans verildiği takdirde zararı gidereceğim, pişmanım. Ayrıca aile ilişkilerim bozuldu. Onları düzeltmek ve zararı gidermek adına tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme sanık Ali Yıldız'ı, "kamu malına zarar verme" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün, "gece vakti bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, "gece vakti işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 10 ay hapse mahkum etti.

Sanık Ali Yıldız, toplam 7 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmış oldu.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Mithat Ali Yanbeyi tarafından işletilen Bakırköy'deki İstanbul Halk Ekmek Kurumu'na ait ekmek büfesinde 7 Mayıs'ta çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildiği anlatılmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerine göre, sanık Ali Yıldız'ın ilk olarak saat 01.39'da olay yerine geldiği, civarda dolaştığı, 02.44'te büfeye girdiği, 03.03'te elinde poşet ve üzerinde mont olduğu, 03.06'da da yangının başladığı kaydedilmişti.

Müşteki Yanbeyi'nin şikayetçi olduğu aktarılan iddianamede, sanığın rızaya dayalı bir zarar giderimi veya çalınan eşya iadesi olmadığından etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanamayacağı vurgulanmıştı.

İddianamede, sanığın "yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "gece vakti hırsızlık", "yakarak mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 11 yıldan 29 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

AA / Melike Gallenkuş - Son Dakika Haberleri
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