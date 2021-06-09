Bakım sırasında freni boşalan tır refüje çıktı
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Bakım sırasında freni boşalan tır refüje çıktı

Bakım sırasında freni boşalan tır refüje çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bakım yapıldığı esnada freni boşalan tır savrularak refüje çıktı.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bakım yapıldığı esnada freni boşalan tır savrularak refüje çıktı.

Kaza, Nurdağı ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın bakımı yapıldığı esnada freni boşaldı. Freni boşalan tır, bulunduğu yerden hareket ederek Kahramanmaraş–Nurdağı yoluna doğru ilerledi. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalelerine rağmen durdurulamayan tıra bir otomobil çarpmaktan son anda kurtulurken, o anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan tır, refüje çarptıktan sonra durabildi.

Kazada herhangi bir ölü veya yaralı olmazken, tır sahibi refüje çıkarak yolu kapatan aracını kenarına alarak trafiğin tekrar akmasını sağladı. - GAZİANTEP

Bakım sırasında freni boşalan tır refüje çıktı
Bakım sırasında freni boşalan tır refüje çıktı
Bakım sırasında freni boşalan tır refüje çıktı
Bakım sırasında freni boşalan tır refüje çıktı
Bakım sırasında freni boşalan tır refüje çıktı
Bakım sırasında freni boşalan tır refüje çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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