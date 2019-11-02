02.11.2019 18:58

Bakiler: "Öztürkçe milletimizin felaketidir"

"Hiçbir millet 80 bin kelimesini atıp 3 bin kelimelik sözlüğe girmez ve girmedi"

Osmangazi Belediyesi, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'i ağırladı

BURSA - Dilde tasfiyeciliği tenkit eden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, "Öztürkçe milletimizin felaketidir. Bizim milletimizin dili Türkçedir. Hiçbir millet 80 bin kelimelik sözlüğünü bir tarafa bırakarak 3 bin kelimelik bir sözlüğe girmez ve girmedi" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin Uluslararası Hamitler Anadolu Lisesinde tertiplediği konferansta, dünyanın farklı ülkelerinden gelen liseli öğrencilere hitap eden Yavuz Bülent Bakiler, gençlere Türkçenin önemini anlattı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katıldığı programda dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yüzlerce öğrenci Bakiler'i pür dikkat dinledi. Bakiler, "Öztürkçe milletimizin felaketidir. Bizim milletimizin dili Türkçedir. Türk Dil Kurumu tarafından basılan sözlüklerde 80 bin kelimemiz var. İngilizlerin 800 bin kelimelik sözlükleri var. Öztürkçe sözlük, felaketin ötesinde felakettir, sizi çıkmaz sokaklara sokan, zavallı duruma düşüren, bir imtihanda sıfır noktasına götüren bir sözlük. Öztürkçe sözlükte 3 bin 175 kelime var. Dünyada hiçbir millet 80 bin kelimelik sözlüğünü bir tarafa bırakarak 3 bin kelimelik bir sözlüğe girmez ve girmedi. Bunun bir tek örneği bizde, Türkiye'de var. Aman Öztürkçe olsun! Öztürkçe olsun, ama meramımızı ifade edemiyoruz. Yunancadan bizim dilimize giren 500 kelime var. Bu kelimeler bizim dilimize girdi. Bu kelimelerle ilgili bizim türkülerimiz ve ata sözlerimiz var. Bu kelimeler kayıtsız ve şartsız bizim milletimizin dili olmuşlardır. Bu kelimelere karşı göstermiş olduğumuz hoşgörüyü Arapça ve Farsçadan bizim dilimize giren kelimelere karşı göstersek ne olur? Hayır! Onlara karşı kat'iyyen tahammülümüz yok. Neden? İslama karşı aptal, ahmak ve eşekçe bir düşmanlığımız olduğu için. O kelimeler Arapça'dan geliyor diye onlara itiraz ediyoruz. Birtakım insanlar bu kelimelerin dilimizden atılması için geberiyorlar. Bu yanlıştır... İlkokul, ortaokul ve liselerde biz güdük bir dille okuyoruz. Öyle olduğu içindir ki, üniversitelere giren öğrencilerimizden 4 bin kişi Türkçeden sıfır alıyor. Türk çocuğu Türkçeden sıfır alıyor. Çünkü güdük olarak yetişiyor da ondan. Evinde kitap ve kütüphane yok" diye konuştu.

Başkan Mustafa Dündar, "Çok çağdaş ve iletişimin çok kuvvetli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu iletişim bizleri bir birimizden koparıyor. Herkes asosyal oldu. Aynı evin içinde herkesin telefonu elinde, başka alemde geziyor, yanındakini görmüyor. Biz belediye olarak birçok faaliyet yapıyoruz. 8 farklı kültür merkezinde önemli şahsiyetler gelip bizlerle buluşuyor. Bugün de hocamız Yavuz Bülent Bakiler'i ağırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrencilere kitaplarını imzalayan Bakiler, Osmangazi Belediyesi'nin Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: İHA