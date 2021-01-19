Bakıcısının dehşeti yaşattığı yaşlı kadının ablası konuştu: Çok yaramazlar, beni de döverler
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Bakıcısının dehşeti yaşattığı yaşlı kadının ablası konuştu: Çok yaramazlar, beni de döverler

19.01.2021 11:08 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:40

Kadıköy'de Özbekistan uyruklu bakıcının, yaşlı kadına sözlü ve fiziksel şiddette bulunduğu görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yaşlı kadının 87 yaşındaki ablası, "Allah onları bildiği gibi yapsın. Çok yaramazlar, beni de döverler diye korkuyorum" dedi.

87 yaşındaki yaşlı kadın, "Kardeşim yaşlılığından dolayı biraz huysuz. 'Kızım şunu getir, kızım bunu getir' der. Siz de görüntüleri görmüşsünüzdür. Bileklerindeki morlukları bakıcı yapmıştır. Biz şikayetçi olmadık. Allah onları bildiği gibi yapsın. Ne yapalım? Ben Allah'a şikayet ettim, o yeter bana. Kardeşim çok hasta, önümüzdeki günlerde doktor gelecek" ifadelerini kullandı.

"BENİ DE DÖVERLER DİYE KORKUYORUM"

Bakıcıyı hemen gönderdiklerini söyleyen yaşlı kadın, "Onlar çok yaramazlar, tutup sokakta beni de döverler. Ben korkuyorum yavrum. Ben 87 yaşımdayım. Devamlı kardeşimde kalmıyorum. Ara sıra geliyorum. Ama ona çok hakaret ettiler. Bakıcıyı internet üzerinden bir şirketten bulduklarını biliyorum. Görüntülerde de sürekli cinsel tacizde bulunuyorlardı" diye konuştu.

"YÜKSEK SESLİ BAĞRIŞMALARINI DUYDUK"

Şiddete uğrayan mağdur kadının komşusu ise, "Birkaç gün boyunca yüksek sesli bağrışlarını duyduk. Hırpalanma şeklinde. Son 1 haftadır bayağı yoğunlaştı" dedi.

Bakıcısının dehşeti yaşattığı yaşlı kadının ablası konuştu: Çok yaramazlar, beni de döverler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

Haber Yorumları (1)
...........: allah yardımcıları olsun yaşlılık ve yalnızlık çok zor aile kuramayan şimdiki cahil nesil bu hadiselerden çok daha zor günler geçirecekler sabah programlarında burç yorumlarına biat edip kokoşların tavsiyeleriyle yaşayanların sonunu görmek için müneccim olmaya gerek yok.
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