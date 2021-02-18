Bakaya nedir, bakaya suçu ne anlama gelmekte? 2021 bakaya cezası ne kadar? Bakaya ne demek?
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Bakaya nedir, bakaya suçu ne anlama gelmekte? 2021 bakaya cezası ne kadar? Bakaya ne demek?

18.02.2021 14:00 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:04
Bakaya nedir, bakaya suçu ne anlama gelmekte? 2021 bakaya cezası ne kadar? Bakaya ne demek?

Bakaya kalmak olarak da kullanılan bakaya terimi, askerlikte kullanılmaktadır. Bu kapsamda Bakaya nedir, bakaya suçu ne anlama gelmekte? 2021 bakaya cezası ne kadar? Bakaya ne demek? sorularının yanıtları da merak edilmektedir. Bakaya ve bakaya cezasına dair merak edilenler...

1111 sayılı Askerlik Kanunu'nda yer alan bilgiler kapsamında kullanılan bakaya terimi hakkında Bakaya nedir, bakaya suçu ne anlama gelmekte? sorularının yanıtları aranıyor. Bakaya kalmak olarak da tabir edilen bu ifade, askerlik çağına gelmesine rağmen bu vazifesini yerine getirmek üzere herhangi bir girişimde bulunmamış kişileri ifade etmektedir. Bakaya kalan bir kişi, askerlik maksadıyla göreve başlayacağı an ise para cezası ödemekle mükelleftirler.

BAKAYA NEDİR?

1111 sayılı Askerlik Kanunu'nda yer alan bilgilere göre; asker edildikleri halde istenildikleri sırada gelmeyenlere veya gelipte askerlik yapacakları kıtalara gitmeksizin toplandıkları yerlerden veya yollardan savuşanlara 'bakaya' deniliyor.

Kanunda yer alan diğer bilgilere göre; sevkten önceki veya sonraki iki ay içinde çocuğunun doğması, nedeniyle askerlik şubesine gelemeyecek olanlar, bu mazeretlerini kanıtlayan belgeleri askerlik şubesinde bulundururlar. Bunlar hakkında bakaya işlemi yapılmaz. Bu mazeretler dışındaki nedenlerle sevkin son gününe kadar askerlik şubesine gelmeyenler ile gelip de sevk evrakını alanlardan, kendilerine verilen yol süresi sonunda birliğine katılmayanlar, bakaya olarak kabul edilirler.

Tabi oldukları celp döneminde silah altına alınacakları bildirilmiş olan yedek subay aday adaylarından, sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak maksadıyla belirlenen tarihlerde yurt içinde askerlik şubesi başkanlıklarına gelmeyenler, yabancı ülkelerde bulundukları yerin elçilik veya konsolosluklarına müracaat etmeyenler ile sınıflandırılan yedek subay adaylarından askerlik şubesi başkanlıklarına gelip sevk tarihlerinde sevk evrakını almayanlar yahut sevk evrakını alıp kendilerine verilen yol süresi sonunda sınıf okulu veya eğitim merkezine katılmayanlardan birinci fıkrada belirtilen mazeretleri bulunmadığı anlaşılanlar bakaya olarak kabul edilirler.

Bakayalar, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmi dört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.

2021 BAKAYA CEZASI NE KADAR?

Kaçak olan kişilerin kendi iradeleri ile gelmeleri halinde her günün karşılığı olarak 5 Türk Lirası, yakalanmış olan kişilere ise her gün için 10 Türk Lirası idari para cezası uygulanıyor.

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