Bakanlıkta, kadın kooperatifçiliğini güçlendirecek yeni proje

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla 8 bin kişiye farkındalık eğitimi vermeyi hedeflediklerini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla 8 bin kişiye farkındalık eğitimi vermeyi hedeflediklerini duyurdu.

Bakan Selçuk, bu yıl yeni bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla 8 bin kişiye farkındalık eğitimi vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Daha fazla kadını kooperatifleşme sürecine dahil etmek için Bakanlık olarak çalışmalarını sürdüklerini belirten Selçuk, "Kadınlarımızın hayatın her alanında daha aktif roller alması için çalışıyoruz. Ulusal eylem planlarımızla her daim bunu destekliyor; farkındalık eğitimlerimiz ve bilinçlendirme faaliyetlerimizle bu süreci kuvvetlendiriyoruz" diye konuştu.

Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için tüm paydaşlarla güçlü işbirliği içindeyiz

Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tüm paydaşlarla güçlü işbirliği içinde çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Bakan Selçuk, "Bu yıl Bakanlığımız koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yürüteceğimiz Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi IPA II Programı kapsamında kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları yapacağız" şeklinde konuştu.

Hali hazırda kooperatif ortağı olan 3 bin erkeğe, kadının güçlenmesi eğitimi

Projenin kooperatif kurmak isteyen, kooperatiflere ortak olma potansiyeli bulunan kadınlar ile halihazırda bu çalışmaların içinde yer alan kadın ve erkeklere yönelik olduğunu vurgulayan Selçuk, "Sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin de dahil olduğu proje ile 3 bin 500 kooperatif kurma veya ortağı olma potansiyeli olan kadınlarımıza kooperatifçilik eğitimi, hali hazırda kooperatif ortağı olan bin 500 kadınımız ile 3 bin erkeğe ise kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca, bin kadınımıza yönelik de danışman havuzu oluşturulması ve danışmanlık hizmeti eğitimi vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı