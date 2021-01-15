Koronavirüs aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapmalı? Bakanlık tek tek sıraladı

Sağlık Bakanlığı, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfası üzerinden Kovid-19 aşısı olanların yan etkiler ile karşılaştığında ne yapacaklarını açıkladı. İşte madde madde yapılması gerekenler.

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Kovid-19 aşısı ile ilgili her türlü detayın yer aldığı "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasında, aşılama sonrasında herhangi bir yan etki gözlemlenmesi haline nasıl bir yol izlenileceği anlatıldı.

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlara ilişkin şunlar kaydedildi: