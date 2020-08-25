Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak Sosyal medyada bebeği ile uygunsuz görüntü ve mesajlarını paylaşan Elif Sarı için bakanlık devreye girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı anne hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ve çocuğun sağlıksız ortamda kalmaması için gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada kucağında bebeğiyle çektirdiği uygunsuz fotoğrafların ve mesajlar paylaşan Elif Sarı hakkında suç duyurusunda bulunulacağını, çocuğun sağlıksız ortamda kalmaması için gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu.

"BEBEĞİN SAĞLIKSIZ ORTAMDA KALMAMASI İÇİN GEREKLİ İŞLEM YAPILACAK"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınlayan ve çocuğunu buna alet eden şahıs hakkında açıklamanın kamuoyu ile paylaşılması gereği duyulduğu belirtildi. Söz konusu görüntülerin tespit edilmesi sonrası bakanlık tarafından gerekli takibin başlatıldığı belirtilerek, "Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ilgili görüntülerdeki kişinin tespiti ve gereğinin yapılmasına ilişkin resmi yazı gönderildi. Görüntülerde yer alan mağdur çocuğumuz için uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmekte olup, çocuğumuzun bu sağlıksız ortamda kalmaması için gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.

"TOPLUMSAL DEĞERLERİ YOZLAŞTIRACAK DURUMUN KARŞISINDAYIZ"

Çocuğunu ihmal ve istismara sürükleyen şahıs hakkında kimlik tespitinin yapılması sonrasında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacağı belirtilerek, "Çocuklarımızı ihmal ve istismara açık hale getirecek, toplumsal değerlerimizin yozlaştırılmasına yol açacak her durumun karşısında ve çocuklarımızın yanında olmaya, onların üstün yararını gözeterek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesine yer verildi.

Kaynak: DHA