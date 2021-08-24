BAKANLIK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KASTAMONU VE SİNOP'A ZİYARET

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinin hemen ardından illerimizde bulunan psikososyal destek ekiplerimiz, Bakanlığımız koordinesinde, sahada hizmet vermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinin hemen ardından illerimizde bulunan psikososyal destek ekiplerimiz, Bakanlığımız koordinesinde, sahada hizmet vermeye başladı.

Genel Müdürlüğümüz Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Murat AĞAR başkanlığında; Bakanlığımızın Psikososyal Destek ekibi, il psikososyal destek ekipleriyle 20 Ağustos 2021 tarihinde bir toplantı yaptı. Yapılan toplantıda Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrası öğretmenlere, ailelere ve çocuklarımıza yönelik psikososyal destek çalışmaları planlandı.

Bakanlığımız Psikososyal Destek Ekibi tarafından yapılan çalışmanın ardından Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir GÜL bizzat Kastamonu ve Sinop'ta selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir GÜL, "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü psikososyal destek ekiplerimiz ile selden etkilenen öğrencilerimizin, ailelerimizin ve öğretmenlerimizin her an yanındayız. Böyle zamanlarda birlik ve beraberliğin psikolojik açıdan ne kadar önemli olduğunu bilincinde gerekli tüm destek çalışmalar yapılmaktadır. Bu vesileyle tekrar yaşanan felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. " dedi.

Genel Müdürümüz Mehmet Nezir GÜL ve beraberindeki heyet Sinop ve Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre