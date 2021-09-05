Bakanlığımızın Kuruluşlarında Yetişen Gençlerin Üniversite Başarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen gençlerden bu yıl sınava giren 241'i üniversiteli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen gençlerden bu yıl sınava giren 241'i üniversiteli oldu. Korunma ve bakım altındaki gençler üniversitelerin sosyal hizmetler, çocuk gelişimi, mühendislik, öğretmenlik, hukuk, psikoloji ve diş hekimliği bölümlerine yerleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen ve bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren gençler zorlu bir maratonu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor. Sınava giren korunma ve bakım altındaki 780 gençten 241'i (yüzde 31) üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Üniversiteye yerleşen gençlerin en fazla tercih ettiği bölüm sosyal hizmetler olurken bunu çocuk gelişimi, mühendislik ve öğretmenlik programları izledi. Sosyal hizmetler bölümlerine 25, çocuk gelişimi ve mühendislik bölümlerine 10'ar öğrenci yerleşti. Üniversiteyi kazanan gençlerin tercihleri arasında öğretmenlik, hukuk, psikoloji, diş hekimliği, mimarlık, İngiliz dili ve edebiyatı, Fransız dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, sosyoloji, tarih, gastronomi ve mutfak sanatları, antrenörlük eğitimi, halkla ilişkiler ve tanıtım, yeni medya ve gazetecilik, moda tasarımı, aşçılık, ilk ve acil yardım gibi bölümler de yer aldı.

Destek üniversitede de devam ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşamlarında yeni bir yolculuğa başlayan korunma ve bakım altındaki gençleri üniversite eğitimleri sırasında da desteklemeye devam ediyor. Gençlerin eğitim ve öğretim giderlerinin karşılanmasının yanı sıra öğrenci katkı payları karşılanıyor ve harçlık veriliyor. Barınma, ulaşım ve yemek ücreti desteğinde de bulunuluyor. Bunların dışında lisans ve ön lisans mezunu gençlere kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkından yararlanmada öncelik de tanınıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, üniversiteyi kazanmış bakım ve korunma altındaki gençlere yönelik, onlara hayatlarının bu yeni döneminde yol gösterecek tüm bilgileri içeren rehber kitapçığı da bulunuyor.

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Kaynak: Habermetre