Bakanımız Derya Yanık Beyoğlu Belediyesinin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Beyoğlu Belediyesinin "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında ilçede yeni doğan İnci Çelik bebeğe ve ailesine ziyarette bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Beyoğlu Belediyesinin "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında ilçede yeni doğan İnci Çelik bebeğe ve ailesine ziyarette bulundu.

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Fetihtepe Mahallesindeki Çelik ailesini ziyaret eden Bakanımız Derya Yanık'a Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız da eşlik etti.

Bakanımız Derya Yanık, ziyarette İnci bebeğin doğumu dolayısıyla aileyi kutlayarak, bebek adına dikilen zeytin ağacının sertifikası ile hediyelerini aileye takdim etti.

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Kaynak: Habermetre