Bakanımız Derya Yanık Beyoğlu Belediyesinin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakanımız Derya Yanık Beyoğlu Belediyesinin

Bakanımız Derya Yanık Beyoğlu Belediyesinin
Habermetre - Haberler | Toplum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Beyoğlu Belediyesinin "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında ilçede yeni doğan İnci Çelik bebeğe ve ailesine ziyarette bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Beyoğlu Belediyesinin "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında ilçede yeni doğan İnci Çelik bebeğe ve ailesine ziyarette bulundu.

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Fetihtepe Mahallesindeki Çelik ailesini ziyaret eden Bakanımız Derya Yanık'a Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız da eşlik etti.

Bakanımız Derya Yanık, ziyarette İnci bebeğin doğumu dolayısıyla aileyi kutlayarak, bebek adına dikilen zeytin ağacının sertifikası ile hediyelerini aileye takdim etti.

Aile EğitimProgramı Aile Eğitim Programı Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Erişilebilirlik DeğerlendirmeModülü Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü E-Kütüphane E-Kütüphane Gönül Elçileri Programı Gönül Elçileri Programı Sosyal PolitikaÇalışmaları Dergisi Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Sevgi Bir KuşÇocuk Dergisi Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi Şiddete MaruzKalındığında... Şiddete MaruzKalındığında... Şiddet Önleme veİzleme Merkezi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Deniz Poyraz Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Müge Anlı Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakanımız Derya Yanık Beyoğlu Belediyesinin - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 14:12:59. #1.15#

title