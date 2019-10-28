Bakan Yardımcısı Dursun'un asistanı son yolculuğuna uğurlandı

28.10.2019 17:59

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un vefat ettiği kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren asistan Töre Üst'ün (25) cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

Üst'ün cenazesi, yakınları tarafından Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi morgundan alınarak Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Beşevler Konak Camisi'ne getirildi.

Cami bahçesinde düzenlenen törene, Töre Üst'ün babası Çetin, kardeşi Alperen Üst ve yakınları ile Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tabutunun üzerine Türk bayrağı ve tülbent konulan Üst'ün naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazını müteakip Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

Bekar olan Töre Üst'ün annesi Zeren Üst'ün, 2017'de kanserden vefat ettiği öğrenildi.

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde 19 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş, aralarında asistanı Töre Üst'ün de bulunduğu 3 kişi yaralanmıştı.

Bakan Yardımcısı Dursun'un vefat ettiği kazaBursacenazeTöre Üst

Kaynak: AA