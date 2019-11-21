Bakan Yardımcısı Demircan, kütüphane açılışına katıldı

21.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:54

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bilgiyi, teknolojiyi adaletle yorumlayacak, yaşadığı dünyaya değer üretecek bir gençliği ve geleceği inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Demircan, yenilenerek modern hale getirilen Artvin İl Halk Kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada, kütüphanelerin çocukları okumaya ve araştırmaya yönlendirmek gibi bir misyonu olduğunu ifade etti.

Bugün kütüphanelerin, çocukların toplanıp ders çalıştıkları yer gibi durduğunu belirten Demircan, "Olsun. Onlar derslerini çalışacak, biz de içeriği olabildiğince onların ihtiyaçları üzerinden göreceğiz ve aklındaki sorulara cevap vereceğiz. Bu merakı ve araştırma gayreti bir inovasyona, sonra bir girişimciliğe dahil olmalı ki yaşadığı hayatta kendisine, çevresine refah üretsin." dedi.

Hedeflerinin, bilgiyi, teknolojiyi adaletle yorumlayacak, yaşadığı dünyaya değer üretecek bir gençliği ve geleceği inşa etmek olduğunu vurgulayan Demircan, gençliği daha fazla hayatın içine çeken, daha fazla düşündüren, daha fazla insanla buluşturan bir mekanizma kurulması noktasında herkese görev düştüğünü bildirdi.

"Kitapları raflara dizmekle görevimiz bitmiyor"

Kütüphanelerin sadece kitapların sergilendiği, ders çalışılan yer olmaması gerektiğini dile getiren Demircan, "Acaba çocuklara kültürel bir aktivite yapabilir miyiz? Belli insanları onlarla buluşturacak bir mekanizma yapabilir miyiz? Çocuklara kültür sanat faaliyetleri yapabilir miyiz? Hatta daha küçük yaşta olanlara kodlamayla ilgili bir şey yapabilir miyiz? Bu da bizim yeni vizyonumuz." diye konuştu.

Demircan, Türkiye'de bin 177 kütüphane olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şunu kabullenmeliyiz ki kitapları raflara dizmekle görevimiz bitmiyor. Yeni yeni aktivitelerle kütüphaneleri canlandırmalıyız. Hedefimiz bu, misyonumuz bu. Kültüre, sanata emek vermek uzun soluklu bir iş, hemen görülmez ama gelecek de ancak eğitim ve kültürle inşa edilir. Bir yandan altyapıları yaparken, yollar, barajlar, havalimanları yapılırken, öte yandan eğitime, kültüre, sanata destek verip insanların geleceğine yatırım yapmak da çok kıymetli."

Vali Yılmaz Doruk da okuma emri üzerine kurulmuş bir medeniyetin bakiyesi olduklarını ifade ederek, "Kadim medeniyetimizden aldığımız bu miras bizi biz yapan özelliğimizdir. Tarihe bakınca bunun izlerini görüyoruz. Dünya tarihine yön veren tıp, coğrafya, mimari, uzay bilimi, havacılık gibi alanlarda ecdadımız çığır açmıştır. Bilginin en büyük güç olduğu bu çağda bizler de okuyabildiğimiz kadar güçlüyüz." dedi.

Konuşmaların ardından Demircan ve beraberindekiler, kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, Belediye Başkan Vekili Gülşen Kurul, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, bazı kurum müdürleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Bakan Yardımcısı Demircan, açılış öncesi Vali Doruk'u makamında ziyaret ederek basına kapalı görüştü.

Kentte bir süre caddelerde gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Demircan, bir fırından aldığı tandır ekmeğini çevresindekilere ikram etti, bir çay ocağında vatandaşlarla çay içti.

Kaynak: AA