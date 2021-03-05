Bakan Yardımcısı Demircan: "Ahlat'ı anlamadan Anadolu'yu anlamak mümkün değil"

Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Ahlat'ı anlamadan Anadolu'yu anlamak mümkün değil" dedi.

Çeşitli gezi ve incelemelerde bulunmkak üzere Ahlat'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, ilk olarak Ahlat Müzesi'ni ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Demircan ve beraberindeki heyeti, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Müze Müdürü Mikail Ercek ve bazı kurum amirleri karşıladı. Müzeyi gezerek eserleri inceleyen Bakan Yardımcısı Demircan, Malazgirt Savaşı ile ilgili hazırlanan tanıtım filmini izledi. Müze Müdürlüğü konferans salonunda Ahlat'ta yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında Demircan'a kısa bir sunum yapıldı. Sunumun ardından tarihi İskender Paşa Camii'ne geçerek Cuma namazı kılan Demircan ve beraberindekiler, daha sonra Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezerek abidevi taşları inceledi.

Ardından Emir Bayındır Kümbeti'ni de ziyaret eden Demircan, çekilen hatıra fotoğrafının ardından Ahlat Belediyesi'ne geçti. Bakan Yardımcısı Demircan'ı belediyede olarak hazırladıkları projelerden bahseden Başkan Çoban, ilçede yapmış olduğu çalışmalar hakkında kısa bir brifing sundu.

Burada bir açıklama yapan Demircan, Ahlat'ın gerçekten bir tarih ve kültür şehri olduğunu belirterek, "Türk İslam kültürünün en değerli işlemeleri, süslemeleri ve tapu senetleri, burayı anlamadan Anadolu'yu anlamak, burayı anlamadan Türk Devletini anlamlandırmak mümkün değil. Dolayısıyla bu anlamda Cumhurbaşkanımızın neden buraya bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yaptırdığını ancak Ahlat'a geldiğinizde anlıyorsunuz. Çünkü o uzun Türk tarihinin mücadelesinin yeni bir başlangıç noktası olarak Ahlat, aslında tüm Anadolu'yu ve tarihimizi hem geçmişini hem geleceğini kuşatıyor. Keşke tüm çocuklarımız gelip burayı görseler. Bir kere tüm tarih öğrencilerimizin burayı görmesi lazım ve buradan hareketle Anadolu tarihini yeniden anlatıyor olmamız lazım. Dolayısıyla benim açımdan çok geç kalınmış bir ziyaretti. Geldiğim için çok mutluyum. Gerçekten çok kıymetli bir yer. Bakanlık olarak elimizden gelen desteği hep vermişiz. Bu vesileyle de Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u da rahmetle yad ediyorum. Buraları çok sever ve özel önem verirdi. Nedenini buraya geldiğimizde daha iyi anlıyoruz. Elbette bakanlığımız Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın direktifleriyle bu ilgi ve alaka devam edecek. İnşallah hep birlikte güzel işler yapacağız" dedi.

Bakan Yardımcısı Demircan'a ziyaret sonunda Kaymakam Dağ ile Başkan Çoban tarafından hediye takdim edildi. Bakan Yardımcısı Demircan ve beraberindeki heyet Ahlat ziyaretini ardından Adilcevaz ilçesine hareket etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı