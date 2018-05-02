Bakan Yardımcısı Çiftci, Van Tso Heyetini Kabul Etti

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı'na yeniden seçilen Necdet Takva ile Van TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerini kabul etti.

Van TSO Başkanlığı'na yeniden seçilen Necdet Takva ile Van TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerini kabul eden Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftci, yeniden seçilen başkanı ve yeni yönetimi tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Vanlılık ortak paydasında bir araya gelerek Van'ı hep birlikte geleceğe taşıyacaklarını ifade eden Çiftci, "Yapılamaz deniliyordu, 50 yıldır hayal olarak görülüyordu. Kapıköy Sınır Kapısı'nı Haziran ayında tamamlayacağız. 2016 yılında modernizasyon çalışmaları başlatılan Kapıköy Sınır Kapısı ile Türkiye-İran arasındaki ticaret canlanacak" dedi.

Konuşmasında sıklıkla Kapıköy Sınır Kapısı'na değinen Çiftci, "Yapılamaz deniliyordu, olmaz deniliyordu ama hamdolsun başardık, başarmaya da devam edeceğiz. İnşallah Kapıköy, Van için güzel sonuçlar doğuracak. Tabii ki sınır ticareti önemli, mutlaka da yapılması gerekiyor ama bizim orada ithalat ve ihracatı artırmamız lazım. Van'da üretip hem yakın coğrafyamıza hem de dünyaya çok hızlı bir şekilde satmamız lazım. Bugün 100 milyon dolarlık potansiyeli 1-2 milyar dolara çıkardığımız zaman Van'daki bütün kesimlere çok büyük katkıları olacaktır. Van'da açacağımız laboratuvarla da birlikte bölge ticaretini Van'a çekecek bir ortam oluşacaktır. Bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor. Mutlaka sınır ticareti de olsun ama asıl olarak üretimimizin, ihracatımızın çok daha iyi noktalara ulaşması gerekiyor" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Çiftci, Kapıköy ile birlikte Van'a kazandırılacak lojistik merkeze de değindi. Bu merkezin kurulması için uzun zamandır çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Çiftci, "Bundan sonraki süreçte hem sizin hem bizim ana gündemimiz o merkez olmak zorundadır. Organize sanayinin bağlantısını sağlayıp, lojistik üssü getirdiğimizde ürettiğimiz şeyleri daha rahat pazarlayabilecek ve Van'a çok ciddi bir katma değer kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Van TSO Başkanı Necdet Takva ise, "Sayın Bakan Yardımcımız bugüne kadar Van'la ilgili olarak getirdiğimiz tüm projelere, fikirlere sahip çıkmıştır. Kapıköy'ün yapılması başta olmak üzere Kapıköy'ün yetkilerinin artırılması olsun, laboratuvar yapımı olsun, lojistik üs olsun Bakanlığımızın katkıları haricinde de Van'daki iş adamları, sivil toplum ve tüm Vanlıların projelerine destek olmuştur. Adeta Vanlıların Ankara'daki evi ve temsilcisi olmuştur. Kendisine göstermiş olduğu bu ilgiden dolayı Van TSO adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Oda meclis üyeleri de kabul edilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kapıköy ve Van'a yapılan diğer yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkür eden meclis üyeleri, Van ticaret hayatının gelişmesi için önerileri ile Van TSO'nun birlik içerisindeki temsiliyeti yönünde destek taleplerini dile getirdiler. - ANKARA