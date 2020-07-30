Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ölümlü kazalar yüzde 27 azaldı"
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Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ölümlü kazalar yüzde 27 azaldı"

Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ölümlü kazalar yüzde 27 azaldı" İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı trafik uygulamasına katıldı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Çankırı'da uygulama noktasındaki trafik denetimine katıldı.

30.07.2020 21:35 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:43

Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ölümlü kazalar yüzde 27 azaldı"

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı trafik uygulamasına katıldı

ÇANKIRI - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Çankırı'da uygulama noktasındaki trafik denetimine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı'da D-100 karayolunda yapılan trafik denetimine katıldı. Bölgeye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı burada Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Ilgaz Kaymakamı Osman Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk ve ilgililer tarafından karşılandı.

D-100 karayolu hakkında ilk önce bilgi alan Bakan Yardımcısı Çataklı daha sonrasında uygulamaya katılarak durdurulan araçlardakilerle bir süre sohbet etti. Sürücü ve araçtaki yolculara, trafik kurallarına uyulması konusunda çağrıda bulunan Çataklı, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah ağız tadıyla bir bayram geçirmemizi sağlar. Biliyorsunuz, ülkemizin bayramlar önemli günleri milletimizin tüm islam aleminin. Çünkü bayram bizim için aynı zamanda sılai rahim demek. Eşi dostu ziyaret demek. Dolayısıyla ülkemizde bayram günlerinde trafikte ciddi bir hareketlilik oluyor diğer günlere göre. Esasen Türkiye birçok alanda olduğu gibi ulaşım alanında da mesafeler kat etti. Özellikle alt yapı bakımından. Belki en belirgin alanlardan bir tanesi de kara yolları ulaşımı özellikle bölünmüş yolların yapılmış olması ve geldiği standart bakımından. Yine insanlarımızın ekonomik durumlarının toparlanması nedeniyle araçlarda daha güvenli daha lüks ancak bütün bunlarla birlikte yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor, trafik kazalarında yüzde 90 civarında bir kusur sürücülerden kaynaklanıyor. Yani insan faktörü önemli. Bu fiziki alandaki gelişmelerle birlikte trafik kazalarında da aynı oranda bir azalmayı sağlayabilmek için ülkemizin, İçişleri Bakanlığımızın son dönemde büyük gayretleri var. Özellikle farkındalık oluşturmak için birçok kampanya yaptık. Bunlar bu yolda hep birlikteyiz, hatalı sürücüye kırmızı düdük, öncelik hayatın öncelik yayanın gibi birçok kampanya yürüttük. Bunlar da ailelerimiz, evlatlarımızın desteğini almaya çalıştık" dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, "Geldiğimiz nokta itibariyle kıyaslamalar bize gösteriyor ki 2015 ile 2019 arasında can kayıplarında yüzde 27'lik bir azalmaya ulaşmışız. Bu iyi bir netice. 2 bin 57 kişiyi daha az kaybettiğimizi hayatta tuttuğumuzu gösteriyor. Henüz yapacağımız çok iş alacağımız çok mesafe var. Dolayısıyla bu anlamda bir gayretin içerisindeyiz. Bu bayramda da 29 ile 4'ü arasında 7 günlük süreçte bütün gerek personel gerek teknik kapasitemizi kullanarak yollarda tedbir almak daha güvenli seyahati sağlamaya çalışıyoruz. 162 binden fazla personelimiz görev başında. Dronelerden helikopterimize kadar bütün teknik kapasitemizi bu iş için kullanıyoruz. Bütün bu teknik çalışmaların kapasitesinin ötesinde insan faktörü önemli, bu bayramda da bazı konuları özellikle vurgulamaya çalışıyoruz. Bunlar yapılan tespitlerde şerit ihlalleri kazalarda önemli bir faktör. Aşırı hız, ciddi bir sıkıntı, cep telefonuyla konuşma maalesef bu konuda da almamız gereken mesafe var. Emniyet kemeri yine önemli bunları da vurgulamaya çalışıyoruz. Bu toplumsal bir olay. Bütün milletimiz katkı vermesi gereken bir konu. Onun için yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Yollardaki arkadaşlarımızla görüşerek hem bir hasbihal etmek hem hal hatır sormak hem de kısa bir değerlendirmek ve sürücülerimizle de kısa bir sohbet gerçekleştirmek amacındayız" ifadelerine yer verdi.

Uygulama esnasında yolda bozulan bir araca ise uygulama noktasında bulunan polis memurları tarafından emniyet şeridine itildi.

Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ölümlü kazalar yüzde 27 azaldı'

Kaynak: İHA

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