Bakan Yardımcısı Birpınar: "Ayancık eskisinden çok daha güzel olacak"
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Bakan Yardımcısı Birpınar: "Ayancık eskisinden çok daha güzel olacak"

Bakan Yardımcısı Birpınar: 'Ayancık eskisinden çok daha güzel olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "Ayancık, eskisinden çok daha güzel olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "Ayancık, eskisinden çok daha güzel olacak. Önümüzdeki sene gelin görün bu şirin ilçeyi. Bayılacaksınız" dedi.

Sinop'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen Ayancık ilçesine yönelik sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "Ayancık eskisinden çok daha güzel olacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Ayancık tüm doğal güzellikleriyle ve güzel insanlarıyla daha mutlu olacak. Önümüzdeki sene gelin görün bu şirin ilçeyi. Bayılacaksınız. Bu köprülerin daha iyi ve güçlüsü yapılacak Ayancık'ta. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun koordinasyonu ile işler çok hızlı ve güçlü ilerlemeye devam ediyor. Selin tüm izleri silinecek. Başka bir güzellik olacak. Kimse merak etmesin. Devlet milletinin her daim yanında" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Bakan Yardımcısı Birpınar: 'Ayancık eskisinden çok daha güzel olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Yardımcısı Birpınar: "Ayancık eskisinden çok daha güzel olacak" - Haberler
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