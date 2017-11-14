Bakan Yardımcısı Alpay'ın Acı Günü
Bakan Yardımcısı Alpay'ın acı günüELAZIĞ - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın 83 yaşında hayatını kaybeden amcası Mustafa Alpay, son yolculuğuna uğurlandı.
Bakan Yardımcısı Alpay'ın acı günü
ELAZIĞ - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın 83 yaşında hayatını kaybeden amcası Mustafa Alpay, son yolculuğuna uğurlandı.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın amcası Mustafa Alpay, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Alpay için bugün Mevlana Caminde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudbettin Demirdağ, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, kurum müdürleri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Alpay'ın naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.