Bakan Yanık, göreve başladı
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Bakan Yanık, göreve başladı

Bakan Yanık, göreve başladı
Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Politika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Derya Yanık, düzenlenen devir- teslim töreninin ardından görevine başladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Derya Yanık, düzenlenen devir- teslim töreninin ardından görevine başladı. 

Yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan Derya Yanık, Meclis'teki yemin töreninin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda devir teslim törenine katıldı. Görevini Zehra Zümrüt Selçuk'tan devralan Bakan Derya Yanık, yaptığı konuşmada, hiç durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu bakanlığın görülmeyen çok önemli çalışmaları var. Bu bizim medeniyet kültürümüzün bir sonucu. Biz, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düşüncesiyle, insanın olmadığı, kişinin huzurlu olmadığı bir yerde toplumun ne müreffeh ve mutlu olabileceğini ne de devletin güçlü ve ayakta kalabileceğini düşünüyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun bütün katmanlarını, ihtiyaç sahibi olan her bir bireyin ihtiyacının giderilmesi, ona devletin koruma kalkanının kendisinin yanında ve arkasında olduğunun hissettirilmesi bu toplumun saygın, saygıya layık bir ferdi olduğunun her noktada hissettirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BU BAYRAĞI DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN KOŞTURACAĞIZ'Zehra Zümrüt Selçuk'un çok zor zamanlarda çok güzel işler çıkarttığını ifade eden Bakan Yanık, "2 bakanlığı bir araya getirip tek bir çatı altında zor bir görevi çok layıkıyla yerine getirdiği için şahsına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Şükürler olsun bakanlığımızın çalışmaları adeta bu etkilenmeyi neredeyse hissedilmeyecek ölçüde tuttu. AK Parti'de görevler gelir gider. Bir süre sonra başkaları gelecek. Hepimiz bu bayrak yarışını, aldığımız sorumluluğu önce milletimize verdiğimiz sözü sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın bize duyduğu güvenin yerine getirmek üzere taşıyoruz. Bu bayrağı bu bilinçle taşıyoruz. Biz bu bayrağı Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden daha ileriye taşımak için koşturacağız. Hepimiz yine buradayız. Yine burada olmaya devam edeceğiz. Yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ben de şahsım bu görevi hakkıyla yerine getirebilmeyi Allah'tan temenni ediyorum. Hepinize karşı, milletimize karşı bir borcumuz var. Bu borcu ödemekten başka da seçeneğimiz yok" diye konuştu.Zehra Zümrüt Selçuk ise bakanlık yaptığı süre zarfında çok çalıştıklarını ifade etti. Selçuk, konuşmasında şunları kaydetti: "Görevi çok sevdiğim çok takdir ettiğim bir arkadaşıma vermenin huzuru içerisindeyim. Bakanlık görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımıza bir kez daha aziz milletimizin huzurunda şükranlarımızı arz ediyorum. Böyle bir görev tabii çok şerefli ve onurlu bir görev. Öncelikle rabbime şükürler olsun diyorum. Şu ana kadar sosyal koruma kalkınma ile verdiğimiz desteklerde 60 milyar lirayı aşmış olduk. Ben bu anlamda bu sürede çok fedakarca, çok özverili çalışan bütün çalışma arkadaşlarımıza, bütün personelimize çok teşekkür ediyorum. Kuruluşlarımızı ayakta tutan onlar oldu. Bilhassa huzurevlerimizdeki, engelli merkezlerimizdeki uygulamalar sayesinde DSÖ tarafından rol model ülke olduk. Sayın bakanımızla güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye anlayışındaki kapsamlı çalışmalar yürüttük. 452 yeni kadın kooperatifi kurulmasına ön ayak olduk. Bizim heyecan duyduğumuz bir çalışmada, bütün Türkiye'de her alanda öne çıkan kadınlarımızı beraber toplayabileceğimiz bir kadına değer platformu kurabilmekti. Bunun da alt yapısı hazırlandı. İnşallah sizlerin öncülüğünde lansmanı da yapılacaktır. 2019 senesinde mercan seferberliği başlatarak hem kadına yönelik şiddetle ilgili hem de kadınlarımızın başarılarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal yardımlar da 70 milyar seviyesinde ulaşmış oldu. 'İnşallah bu seviyeyi daha da yukarıya çıkarmak istiyoruz' demiyorum, çünkü önemli olan sosyal yardımlar ile istihdam bağlantısını kurarak daha az seviyelere çıkarabilmek. Yardım ağımızı da genişletmeyi istiyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Yanık'a çiçek hediye eden Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlıktan ayrıldı. Bakan Yanık ise göreve başladı.  


Bakan Yanık, göreve başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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