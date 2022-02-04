Son dakika haberleri! Bakan Yanık, Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu Ödül Töreni'nde konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hükümetin geçen 20 yıl boyunca kadınların güçlendirilmesi konusunu öncelikli politikaları arasına aldığını, bu doğrultuda Ulusal Eylem Planlarında kız çocuklarının eğitimi ve kadınların güçlenmesine yönelik çok ciddi adımlar attıklarını belirtti.

Bakan Yanık, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde Turkcell Küçükyalı Plaza Konferans Salonu'nda düzenlenen Geleceği Yazan Kadınlar Projesi İklim Fikir Maratonu Ödül Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Yanık, kadınların asıl yaptıkları işin geleceği yazmak olduğunu ifade ederek, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu'nun kadım istihdamı ve yazılımcı sayısıyla ilgili verdiği rakamlardan heyecan duyduğunu söyledi.

Yanık, dijital alanların çocukların öğrenme araçlarında ilk 3'e girdiğini, bu yüzden dijital ortamların, çocukların psikolojik ve ahlaki gelişimlerine uygun hale getirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda iş birliği yapmak için yazılımcılara çağrıda bulundu.

Dünyada okuryazarlık sayısı itibarıyla kız çocuklarının son derece geride ve dezavantajlı olduğu bir durumda Türkiye'de Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'ni oluşturduklarını aktaran Yanık, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile pek çok paydaşın, kadınları sosyal, siyasal, eğitim ve istihdam gibi hayatın her alanında görmek istemeleri ve teşvik etmeleriyle doğru orantılı olduğunu söyledi.

Yanık, İklim Fikir Maratonu'nda projeleriyle yarışan, ödül alan ve almayan tüm kadınların, bu önemli vizyonun bir parçası olduklarını ve peşinen kazandıklarını ifade etti.

Teknolojinin hızla gelişmesinin doğurduğu imkanların herkesi doğrudan etkilediğine işaret eden Yanık, bu noktada sosyal adaleti ve toplumsal refahı sürdürebilmek adına yeni stratejiler geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Bilgi teknolojilerinin çağın yükselen değeri haline geldiğine dikkati çeken Yanık, "Öte yandan bu şartlar altında insanların duygularını ve manevi değerlerini muhafaza etmesinin de önemi artıyor. Kazananın her şeyin sahibi olduğu bir anlayışla yaşayan toplumların aksine bizler kardeşlik ruhuna sahip çıkmayı çok önemli ve öncelikli bir değer olarak görüyoruz. Bu noktada nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların bu alanda da bilgi üretim süreçlerine dahil olmasının büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz. İşte Geleceği Yazan Kadınlar Projesi bu aşamada daha kıymetleniyor." diye konuştu.

"Öğrenmeye açık herkesi desteklemeye çalışıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hükümetimiz geçen 20 yıl boyunca kadınların güçlendirilmesi konusunu öncelikli politikaları arasına aldı. Bu doğrultuda Ulusal Eylem Planlarında kız çocuklarının eğitimi ve kadınların güçlenmesine yönelik çok ciddi adımlar attık. 2019-2023 yılları arasını kapsayan 11. Kalkınma Planımızda ülkemizin milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücümüzü kazanmaya, artırmaya yönelik stratejiler geliştirdik. Bunun yanı sıra 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilmesine ilişkin yaygınlaştırma çalışmalarımız sürüyor. Bakanlık olarak eğitime özel bu gündemi de yakından takip ediyor, öğrenmeye açık herkesi desteklemeye çalışıyoruz."

2016 yılından beri sürdürdükleri Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ne değinen Yanık, "Projemizin isteyen kız öğrencilerimizi her alanda destekleyen bir proje olmasına özen gösterdik. Projenin iki ayağı var. Birincisi, lise öğrencilerimize yönelik. Daha çok kız çocuklarının üniversite tercihleri arasında mühendislik bölümlerinin olmasını sağlamaya yönelik teşvik etmek, bölümlerin tanıtımlarını yapmak, çocukların o bölümü seçtiklerinde ne yapacaklarıyla ve neyle karşılaşacaklarının bilgisini vermek şeklinde. Üniversite tarafında ise mühendislik bölümlerinde okuyan kız çocuklarımızın desteklenmesi var. Onların hem mesleklerine hazırlanmaları, eğer ihtiyaçları varsa burslar da desteklenmeleri ve mezun olduktan sonra istihdam hayatına katılmaları noktasında ihtiyaçları olan eğitim veya psikososyal desteklerin sağlanması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." bilgisini verdi.

Her yıl 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında kız öğrencilerin, hayallerindeki mesleklerin ulaşılabilir olduğunu görmelerini sağlamak üzere bilim ve teknoloji alanında çalışan rol model kadınlar ile kız çocuklarını buluşturduklarını aktaran Yanık, bu yıl etkinliği Aksaray'da planladıklarını bildirdi.

Bakan Yanık, teknolojinin hayatın her alanına sirayet ettiği bu dönemde iyi bir uygulama örneği olan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, geleceği yazmaya başlayan ve öncü çalışmalarıyla ödül kazanan kadınları tebrik etti.