Son dakika haberleri | Bakan Varank, VLP aşısının ilk dozunu yaptırdı (2)
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Son dakika haberleri | Bakan Varank, VLP aşısının ilk dozunu yaptırdı (2)

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın, Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının ilk dozunu, Ankara Onkoloji Hastanesinde yaptırdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın, Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının ilk dozunu, Ankara Onkoloji Hastanesinde yaptırdı. (2)

Son dakika haberleri | Bakan Varank, VLP aşısının ilk dozunu yaptırdı (2)
Son dakika haberleri | Bakan Varank, VLP aşısının ilk dozunu yaptırdı (2)
Son dakika haberleri | Bakan Varank, VLP aşısının ilk dozunu yaptırdı (2)
Son dakika haberleri | Bakan Varank, VLP aşısının ilk dozunu yaptırdı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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