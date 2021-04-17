Son dakika haberleri | Bakan Varank, VLP aşısının ilk dozunu yaptırdı (2)

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın, Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının ilk dozunu, Ankara Onkoloji Hastanesinde yaptırdı.