Bakan Varank: "TOGG, endüstrideki elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakaladı"

Bakan Varank: "TOGG, endüstrideki elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakaladı" Bakan Varank'tan, TOGG'un kokpit tasarımını yapan Farplas Otomotiv'i ziyaret etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu için yerli ve milli imkanlarla kokpit tasarımı...

Bakan Varank: "TOGG, endüstrideki elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakaladı"

Bakan Varank'tan, TOGG'un kokpit tasarımını yapan Farplas Otomotiv'i ziyaret etti

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu için yerli ve milli imkanlarla kokpit tasarımı ve üretimi yapan Farplas Otomotiv'i ziyaret etti. Farplas'ın Türkiye'nin Otomobili'nin önemli yerli tedarikçilerinden ve paydaşlarından biri olduğunu kaydeden Bakan Varank "TOGG, endüstrideki elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakalamış bir projemiz" dedi.

Bakan Varank, Kocaeli'de bulunan Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Otomobiller için iç ve dış plastik bazlı kompleks parçalar üreten Farplas Otomotiv'i ziyaret eden Varank, Fark Holding Üst Yöneticisi Ömer Burhanoğlu'ndan yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. İşçilerle sohbet eden Varank, Renault marka bir araçta kullanılan fan taşıyıcısının metal sac montajını yaptı.

Varank, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, Farplas fabrikasında otomotiv endüstrisinde kullanılan plastik parçaların tasarlanıp üretildiğini aktardı. Tasarım kısmının otomotivin en önemli alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Varank, "Farplas deyince aklımda plastik parçalar üreten bir fabrika vardı ama bugün gördüm ki özellikle dünya devi otomotiv firmalarıyla oturup otomobilin içinin dışının tasarımını yapan bir firmadan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Varank, otomotiv endüstrisinin dönüştüğünü ve bu dönüşümde yerli tedarikçilerin daha fazla katma değer sağlaması gerektiğini belirterek, "Bunun yolu da mühendislikten ve tasarımdan geçiyor. İşte Farplas da bir otomobili tasarlayan, mühendisliğine katkı sağlayan ve daha sonra üretimini yapan bir firmamız" değerlendirmesini yaptı.

Varank, Türkiye olarak nasıl daha fazla ihracat yapabileceklerinin derdinde olduklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"İşte Farplas da hem ciro anlamında hem ihracat anlamında hem de dünyanın çok farklı bölgelerindeki mühendislik ofisleri ve üretim tesisleriyle otomotiv endüstrisinde önemli paydaşlarımızdan biri. Üretim süreçlerinde gördüğüm otomasyon ve dijitalleşme anlamında Türkiye'ye örnek olabilecek çalışmalarından etkilendim. Burada dijitalleşmeden, otomasyondan sonuna kadar faydalanılıyor."

Ziyaret sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da Bakan Varank'a eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik