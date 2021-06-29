Bakan Varank, Kalehöyük'ü ziyaretinde Japon Arkeolog Sachihiro Omura ile kazı için sözleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir programı kapsamında geldiği Kaman'da Japon Arkeolog Sachihiro Omura ile birlikte Kalehöyük kazı alanında birlikte çalışmak için sözleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir programı kapsamında geldiği Kaman'da Japon Arkeolog Sachihiro Omura ile birlikte Kalehöyük kazı alanında birlikte çalışmak için sözleşti.

Varank, 2011'de ABD'de "En İyi Yeşil Müze Ödülü"ne layık görülen Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Bakan Varank'ı ziyaretinde Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, Müze Müdürü İzzet Esen ve Kalehöyük Kazı Heyeti Başkanı Sachihiro Omura karşıladı.

Burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlanan müze tanıtım filmini izleyen Varank, dünyanın en eski cam şişelerinden biri, pars heykelciği ve aslan çene kemiğinin de aralarında yer aldığı müzede sergilenen buluntulara ilişkin bilgi aldı.

Varank, 1986'dan bu yana kazı çalışmalarına başkanlık eden Japon Arkeolog Sachihiro Omura'dan çalışma saatlerinin sabah 07.00 ile 15.00 arasında olduğunu öğrendi. Bakan Varank ile Sachihiro Omura, gelecek bir pazar günü Kalehöyük kazı alanında birlikte çalışmak için sözleşti.

Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçelerinden biri olan Geleneksel Japon Bahçesi'ni de gezen Varank, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediyeyi ziyaret etti

Bakan Varank'a ziyaret ettiği Kaman Belediyesinde ince kabuğu ve lezzetliyle ünlü Kaman cevizi fidanı hediye edildi.

Kaman İlçe Sağlık Müdürlüğünün belediye binası önündeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulama noktasına uğrayan Varank, burada sağlık personeli ve aşı olmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Varank'a ziyaretlerinde Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve AK Parti Kaman İlçe Başkanı Kamil Avşaroğlu da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız