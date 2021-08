Bakan Varank: Devlet-millet el ele verecek, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız (2)

BAKAN VARANK: GÜN BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜDÜRYalova'daki programına devam eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altınova'da tersaneleri gezdi.

Yalova'daki programına devam eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altınova'da tersaneleri gezdi. Daha sonra Yalova İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Bakan Varank, ziyaretin ardından Özyapı Temiz Oda Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Varank'a AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükmüş, Meliha Akyol, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Atlınova Belediye Başkanı Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar eşlik etti.'HER AĞACIN, HAYVANIN HAYAT HAKKINI KORURUZ'Yangınlar nedeniyle oluşan toplumsal duyarlılığı yönlendirmek isteyen provokatörlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Bakan Varank, "Kötülükten, kaostan beslenen hasta ruhlar özellikle sosyal medyada zehir saçıyorlar. Bu provokasyonlara prim vermeyelim. Biz her insanın olduğu gibi her ağacın, her hayvanın, her börtü böceğin hayat hakkını son nefesimize koruruz. Devlet var, hükümet var. Kaos isteyenlerin, nefret tohumu ekenlerin, toplumun vicdanını istismar edenlerin oyunlarına gelmeyiz. Dezenformasyonla, yalan haberler le toplumun moral durumunu bozmak isteyenler amaçlarına kavuşamayacaklardır. Orman yangınları üzerinden toplumsal kardeşlik hukukumuzu hedef alarak daha büyük yangınları tutuşturmak isteyenleri tanıyoruz. Gün kaos isteyen, gerilim isteyen, kavga ve şiddet isteyenlerin emellerini boşa çıkaracak 85 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik günüdür. Bütün yangınları birlik ve beraberlik ruhuyla söndüreceğiz ve sonsuza kadar bir olacağız" dedi.'TEMİZ ODA'YI ANLATTIBurada yaptığı konuşmada, temiz oda sistemini de anlatan Bakan Varank, "Temiz oda dediğimiz şey aslında, içinde bulunan kişileri ve aletleri kötü kokudan, tozdan ve mikro-organizma gibi parçacıklardan koruyan hijyenik bir sistem. Burada, odadaki sıcaklık, basınç, gürültü ve hava hareketliliği konularında uymanız gereken çok sert uluslararası standartlar var. Dolayısıyla bu sektör çok hassas ve yüksek teknolojili bir alan. Bu sistemler hastanelerde, laboratuvarlarda, ilaç üretimi yapılan tesislerde ve savunma sanayiinde sıklıkla kullanılıyor. İşte bu fabrikada temiz oda sistemlerinde kullanılan malzemelerin imalatını ve montajı yapılıyor. Türkiye olarak, temiz oda malzemelerinde maalesef ithalat oranımız yüksek. Bu yüzden, firmamız ilk olarak bu oranı düşürmeyi hedeflemiş durumda. İkinci ve esas hedef ise, ihtiyacımızı karşıladıktan sonra ihracatçı konumuna geçmek" dedi.'ÜLKEMİZ İNŞAAT MALZEMELERİNDE ULUSLARARASI PİYASALARDA REKABET EDİYOR'

İnşaat sektörüne değinen Bakan Varank, "İnşaat kendisine bağlı 200'den fazla alt sektörü ile üretim yapan büyük ve önemli bir sektör. Türkiye ekonomisin büyüme performansına yaptığı katkı dikkate alındığında, lokomotif sektörlerden bir tanesi. Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 9'u bu alanda istihdam ediliyor. 2020 yılı rakamlarına göre, inşaat sektörü cirosu 627 milyar lira ile tüm sektörlerin yüzde 7'sini temsil ediyor. Ülkemiz inşaat malzemelerinde iç talebi karşılamanın yanı sıra uluslararası piyasalarda da başarı ile rekabet ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak inşaat malzemeleri sektörünün dünyadaki pozisyonunu geliştirmesi adına firmalarımıza önemli destekler sağlıyoruz. Bugüne kadar KOSGEB, bu alanda üretim yapan 12 bin 280 işletmeye 153 milyon lira destek verdi. Kalkınma ajansları aracılığıyla 574 projeye 875 milyon lira kaynak aktardık. Yine TÜBİTAK aracılığıyla son 19 yılda sektörün yürüttüğü Ar-Ge projelerine 331 milyon lira destek sağladık. Bütün bu destekler, bir taraftan firmalarımızda Ar-Ge kültürünü pekiştirirken, diğer taraftan da rekabetçi kalabilmelerinin teminatı oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen