Bakan Soylu: Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Soylu, Van'da terör örgütü PKK'nın Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, 'Yenileceksiniz, ve cehenneme sürüleceksiniz" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Soylu, Van'da terör örgütü PKK'nın Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, 'Yenileceksiniz, ve cehenneme sürüleceksiniz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da PKK'lı teröristlerin Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mübarek ramazan gününde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, 'Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, saldırıya tepki göstererek, şunları kaydetti: "Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı. Devletimiz bu hain terör örgütüne, mübarek ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır" dedi.

Kaynak: DHA