Bakan Soylu: ya olacağız ya öleceğiz
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Bakan Soylu: ya olacağız ya öleceğiz

İçişleri Bakını Süleyman Soylu, "Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız, ya öleceğiz.

Bakan Soylu: ya olacağız ya öleceğiz
16.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:32

İçişleri Bakını Süleyman Soylu, "Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız, ya öleceğiz. Kararımız bu. Yani 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Cizre'de İnsansız Hava Aracı (İHA) Taktik Merkezi'nin açılışına katılan Bakan Soylu, konuşmasında terörle mücadeleye değindi.

Bakan Soylu, terörle mücadele önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek, "Türkiye terörle mücadelede uzun zamandır, bu topraklarda yoğunluklu bir gayret ortaya koydu. Ama siz de ben de biliyoruz ki tecrübeyi, birikimi teknoloji ile birlikte birleştirdiğimiz andan itibaren terör örgütü bu topraklarda üst üste hezimetler yaşamaya başladı. Özellikle son 4 gündür yine Şırnak'a bağlı Bestler Dereler'de terör örgütüne bir darbe indirildi, hem teröristlerin hem büyük patlamaların meydana geldiği mühimmat depolarına" dedi.Hem içeride hem dışarıda mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çeken Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Bütün dünyanın hayranlıkla izlediği insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımız atak helikopterlerimiz, yerli mühimmatlarımız, başkasına el açıp beklemediğimiz ve bugün ve teknik kapasiteleri ile teröre karşı etkin hale getiren anlayışımızı bütünleştirme işidir. Şimdi burada, Şırnak'taki taktik merkezimizi açıyoruz. Bu şu demektir; Van'dan ve çevre illerden sürekli olarak buralara İHA uçuşları sevk edilirken, şimdi buradan bunu gerçekleştirmek için bir başlangıç gerçekleştiriyoruz. Bunun önemini biliyoruz. Sadece sınır içinde yapılan mücadeleyi değil, aynı zamanda Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3, Pençe 4-5, bir taraftan Barış Pınarı, bir taraftan Fırat Kalkanı, bir taraftan Zeytin Dalı, Afrin hattından Hakurk'tan Irak'ın kuzeyine kadar sadece içeride yapılan değil, dışarıda yapılan hem engelleyici hem de terör örgütünü yok edici tahrip. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın terörü kaynağında yok etmenin en önemli adımı olarak teşkil etmektedir. O açıdan Cumhuriyet tarihimizde elde edilen bu kapasite gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en önemli emanettir. Dünyada teröre dersini bu şekilde veren, başka hiçbir ülke söz konusu değildir. Böyle bir devlet yoktur. Böyle bir devletin evlatlarıyız. Elbette ki teknoloji önemli. Önemli olan bu teknolojiyi elini avucu gibi kullanan sizlersiniz. Bizim evlatlarımızın, bu ülkenin evlatlarının, bu konularda ne kadar mahir olduğunu, ne kadar başarılı olduğunu, ne kadar iştahlı ve azimli olduğunun en önemli göstergesidir."  'YA OLACAĞIZ, YA ÖLECEĞİZ'Bakan Soylu, terörle mücadelede 2020 yılının önemli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Cudi, Gabar, Besta, Kel Mehmet, bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemlidir. Son tespitimize göre bu bölgede 134 terörist var. Bu yıl bizim için başka bir yıl. Bunu geçen yıldan itibaren planladık. Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız, ya öleceğiz. Kararımız bu. Yani 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız. Biz burada, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz de hemen sınırın ötesinde ortaya koyacağı bu cesaretli ama stratejik, aynı zamanda akılcı, aynı zamanda milletimize yaraşır hal, terör vesayetini bu coğrafyadan söküp atacak. Bunun için inancımız tamdır. Cizre'de taktik İHA Merkezi sadece teröre karşı bir mücadele merkezi değildir. Aynı zamanda burada çocuklarımız var, gençlerimiz var, evlatlarımız var, yarına umutla, aklını zihnini kucaklaştırmak isteyen aileler var. Burası büyük bir üretim merkezi olacak. Burası büyük bir tarım ve hayvancılık merkezi olacak ve burası esas itibariyle tarihi ve geleceğini buluşturan bilen ve herkesin merakını celbeden alan olacak. Bunu da sağlayacak hem geleceğini hem güvenliğini inşallah hep beraber inşa edeceğiz. İnancımız tamdır. Yani bir misyonumuz yok, çok misyonumuz var. Bu misyonu inşallah birlikte gerçekleştireceğiz."

Bakan Soylu: ya olacağız ya öleceğiz

Kaynak: DHA

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