Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya; kokain çektiği anların sosyal medyada yayınlanması sonrası ikinci kez gözaltına alınan ve "Pudra şekeri" ile kendisini savunan Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu. Soylu, fotoğrafa ilişkin "Her gün tanımadığım, bilmediğim onlarca insanla fotoğraf çektirdim. GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce? Topluma mal olmuş insanların yüzde 99'u 'Fotoğraf çektiremem' diyemez. Çektirdiğimiz fotoğrafa bakmasınlar, yaptığımız işe baksınlar" dedi.

Lüks aracında kokain çektiği anlara ait görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan Kürşat Ayvazoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. "Çektiğim kokain değil, pudra şekeriydi" diyen Ayvatoğlu, araçtaki diğer şahısların bu ifadeyi yalanlamasının ardından bugün yeniden gözaltına alındı. Ayrıca başsavcılık, şahıstan kan, kıl ve idrar örneğinin alındığını ve madde kullanımına ilişkin raporun beklendiğini belirtti.

Ayvatoğlu'nun AK Partili isim Hamza Dağ'ın özel kalemi olduğu iddia edilmiş, Dağ ise bu iddiaları yalanlamıştı. Şahsın parti bürosunda çalışan bir personel olduğu ve bu olay sonrası ilişiğinin kesildiği açıklanmıştı.

"GBT Mİ ALACAĞIZ FOTOĞRAF ÇEKTİRMEDEN ÖNCE"

Öte yandan Ayvatoğlu ile bir fotoğrafı ortaya çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Sözcü'den İsmail Saymaz tarafından bu konu soruldu. Soylu, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Ben dün dayımı ziyarete gittim Samsun'da. Sabahleyin Çakallı'da kahvaltı yaptım. Tanımadığım, bilmediğim onlarca insanla fotoğraf çektirdim. Allah'ınızı severseniz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Partiye gitmişim, genel merkeze, genel merkezde benimle fotoğraf çektirmiş. Ben bu işlerin hiçbir karşılığının olduğunu düşünmüyorum. Herkes çektirebilir. Siz çektirmiyor musunuz? Kimle çektirdiğinizi biliyor musunuz? Adam bugün sizinle fotoğraf çektirir, yarın cinnet geçirir, adam öldürür, sorumlusu siz misiniz? Veya adam geçmişte bir iş yapmıştır, GBT (Genişletilmiş Bilgi Taraması) mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce?

"TOPLUMA MAL OLMUŞ İNSANLARIN %99'U 'FOTOĞRAF ÇEKTİREMEM' DİYEMEZ"

Biz burnu büyüklük yapmıyoruz. Vatandaşımız geliyor, "Fotoğraf çektirebilir miyiz?" diyor, "Buyurun" diyoruz. "Hayır, çektirmem" desek karşılığı ne olacak? Siyasetçi değil, topluma mal olmuş insanların yüzde 99'u bunu diyemez. "Prensibim değildir, çektirmiyorum" diyeni görmedim. Netice itibariyle insanlar ne istiyor? Para pul istemiyor. Bir tane fotoğraf çektirmek istiyorlar, çektiriyoruz.

"ÇEKTİRDİĞİMİZ FOTOĞRAFA DEĞİL YAPTIĞIMIZ İŞE BAKSINLAR"

Çektirdiğimiz fotoğrafa bakmasınlar. Ya da fotoğraf çektirenlere bakmasınlar. Yaptığımız işe baksınlar. Biz ne yapmışız? Cumhuriyet tarihinde uyuşturucu ile ilgili en büyük operasyonların yapıldığı dönemdeyiz. Sadece bu ayın bir haftasında 4600 kişi uyuşturucu satıcılığından alındı. Şu anda 80 bin kişi uyuşturucu satıcılığından cezaevinde. Az bir rakam mı? Tek kişi çıksın desin ki 'Türkiye'de uyuşturucu ile mücadeleyi hükümet yerine getirmiyor.' Bir tek kişi çıksın ya!

"YAPILMASI GEREKEN, ÇÜRÜK ELMAYI AYIKLAMAKTIR"

Burada yapılması gereken şudur. Elbette çürük elma çıkar. Çürük elmayı ayıklarız. Çürük elmanın başkalarını çürütmesini durdururuz. Çürük elmaları ayıklamayanları da toplum görür ve yargılar."