Bakan Soylu: Türkiye'yi terörden arındırdık

Bakan Soylu Mardin'deki temasları kapsamında AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanlığı'nca Nusaybin ilçesinde düzenlenen 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim Programı'na katıldı. Soylu, Mitanni Kültür Merkezi'nde bir araya geldiği gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve sevgilerini ilettiğini söyledi. Gençlerin seslendirdiği 'Suzan Suzi' ve 'Merdo' adlı türkülere eşlik eden Soylu, burada bir konuşma da yaptı. Soylu, Mardin'in kadim ve güçlü bir medeniyete sahip olduğunu belirterek "Çanakkale de esas itibarıyla geleceğin birliğini oluşturur. Bir ülkeyi işgal etmeye çalışanlara karşı, o ülkenin bütün unsurlarının nasıl bir arada olduğunu gösteren bir anlayışı oluşturur. Biri doğuda, biri batıda; birbirini tamamlıyor" dedi.

"Dünyada adalete, suya, eğitime, gıdaya, sağlığa erişim konularında Afrika'dan Orta Asya'ya kadar ve dünyanın başka kıtalarında çok ciddi engeller var. Dünyanın birçok yerinde savaşlardan ve iç çatışmalardan kaynaklanan zorunlu göç, diğer yandan ekonomik nedenlerden kaynaklanan bir göç başladı. Bu ülkede 5 milyon 300 bin yabancı var. Bunun 4 milyonu sığınmacı, 3,7 milyonu Suriyeli kardeşimiz. 300 bini çeşitli uyruklardan kendi bölgelerinde, bu tip bir çatışma olduğu için buraya gelmiş insanlar. 1 milyon 300 bini de ikametli çalışıyor. Batı'nın bu anlayışıyla göç meselesi çözülmez. 21'nci asır göçün bütün ülkeler üzerinde en etkin olarak sürdüğü bir asır olacak. Afganistan'a yardım göndereceğiz, ilk treni çıkarıyoruz. İlk önce 700 ton. İnşallah önümüzdeki hafta içi çıkacak. Sağlık, gıda, giyim, ecza var. Ülkelerine geri dönmeleri için orayı huzurlu yapmaya çalışıyoruz. Geri gönderme mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz. Son 5 yılda 300 bin kişiyi, kendi ülkelerine uçaklarla geri gönderdik. Türkiye'de kaçak, düzensiz göçmenleri bulduk. Kendi ülkelerine onlarla anlaşarak geri gönderdik. Kaynağında da yardım ediyoruz."