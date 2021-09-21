Bakan Soylu: Türkiye afet yönetiminde çağ atladı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Afet olmadan geçen her gün bizim için hazırlık fırsatıdır. Bu fırsatın yarın elimizde olamayabileceği de aşikardır. Türkiye özellikle afet yönetiminde, Afad Başkanlığı eliyle ortaya koyduğu yeni yapılanmayla açık şekilde ifade etmem gerekir ki çağ atlamıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'AFAD, İl Özel İdare ve İl Özel İdaresi Şirketleri Toplu İş Sözleşme İmza Töreni'ne katıldı. AFAD'da düzenlenen törende AFAD Başkanı Yunus Sezer ile çalışanlar da yer aldı. Törende konuşan Bakan Soylu, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, çalışanların selde, afette her yerde görev aldıklarını belirterek, teşekkür etti. Türkiye'nin büyüdüğünü söyleyen Soylu, "Devletimiz ve milletimiz zenginleşiyor, daha da zenginleşecek. Daha güçlü bir noktaya ulaşacağız. İnşallah 2023, 2053 ve 2071'de gerek kendi coğrafyasında gerek dünyada parlayan yıldız Türkiye olarak hep birlikte yarınlara taşıyacağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzayla işçilerin maaşlarına yüzde 26 artış sağlandı.