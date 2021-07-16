Bakan Soylu: "Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Soylu: "Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz"

Bakan Soylu: 'Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'inlerine gireceğiz' dediği günden bugüne 10 bin barınak ve sığınağın imha edildiğini belirterek, "Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz ve ülkelimizin üzerinde ki musallat olmaktan defediyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'inlerine gireceğiz' dediği günden bugüne 10 bin barınak ve sığınağın imha edildiğini belirterek, "Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz ve ülkelimizin üzerinde ki musallat olmaktan defediyoruz. Türkiye 15 Temmuz'dan sonra farklı bir yol aldı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Rize Valiliği tarafından 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programına katıldı. Programa Bakan Soylu'nun yanı sıra Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katılırken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hain planlar beslemeye, gerçekleştirmeye çalışanlara fırsat vermediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız inlerine gireceğiz dediği günden bugüne, 10 bin barınak ve sığınak kahramanlarımız tarafından imha edildi. Buradan size söylüyorum terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz ve ülkemizin üzerinde ki musallat olmaktan def ediyoruz. Türkiye 15 Temmuz'dan sonra farklı bir yol aldı. Türkiye hain planlar beslemeye, gerçekleştirmeye çalışanlara fırsat vermedi. 21. asrın başında başladığımız bu yolculuk sadece bizim yolculuğumu değil, etrafımızda ki coğrafyanın yolculuğudur. Kendi kavgasını Müslüman ülkelere yıkmaya çalışanlara karşı hep birlikte güçlü olmalıyız" şeklinde konuştu.

"Geleceğin Türkiye'si parlaktır"

"Biz şimdi bir tek şey istiyoruz, evlatlarımız, gelecek nesillerimiz bizim gördüklerimizi görmesinler" diyen Bakan Soylu, "Batı 'size mühimmat vermeyeceğiz' dedi, ne yapacağız diye ha bire endişe içerisinde olduk. Öyle güçlü evlatlar yetiştirdiniz ki onlar vermediler ama 1 hafta içerisinde kendi mühimmatlarımızı kendimiz yaptık ve nihayetinde Afrin'i de zulümden kurtardık. Bu nesil darbeler gördüler, Başbakan idamları gördüler, Ezan-ı Muhammedi'nin yasaklanmasını gördüler, gecelik faizler gördüler, ekonomik saldırılar gördüler, emeklilerimizin sabaha kadar kışın kar altında emekli maaşı alayım diye beklediklerini gördüler, hastane kapılarında esaretler gördüler. Amerika'dan, Avrupa'dan parmak sallayıp haddinizi, hukukunuzu bilin deyip bizi küçük gören o batının davranışlarını gördüler. Biz şimdi bir tek şey istiyoruz, evlatlarımız, gelecek nesillerimiz bizim gördüklerimizi görmesinler. Darbeler görmesinler, ekonomik saldırılar görmesinler. Türkiye'ye karşı kafa tutmaya kimsenin gücü yetmesin, cesareti yetmesin. Bu millet çok şey gördü. Değerlerinin, inançlarının, medeniyet değerlerinin aşağılandığını, ötekileştirildiğini gördü. Bizden sonraki nesil bir daha böyle bir şey yaşamasın diye bizim üzerimize çok büyük görev düşüyor. Çok çalışmak, uyanık olmak, gayretli olmak ve Türkiye'nin üzerine oynanan oyunlardan birlik içerisinde onlara karşı durmak. Bir daha evlatlarımız görmesin diye sizlerin yüzüne söylemek istiyorum; geleceğin Türkiye'si parlaktır, geleceğin Türkiye'si zengindir, geleceğin Türkiye'si güçlüdür, geleceğin Türkiye'si bütün dünyaya medeniyetimizi, inancımızı ve imanımızı anlatmaya cesaretli olacak bir Türkiye'dir" ifadelerini kullandı. - RİZE

Bakan Soylu: 'Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz'
Bakan Soylu: 'Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz'
Bakan Soylu: 'Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz'
Bakan Soylu: 'Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz'
Bakan Soylu: 'Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine katıldı: (1)
İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine katıldı: (1)
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: '2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı...
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Kadir Doğulu Serra Arıtürk
Spor Erol Bulut Alper Yılmaz Mehmet Topal Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Soylu: "Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 01:55:04. #1.15#

title