Bakan Soylu, Telsizden Polislere Seslenerek, Kendilerini Kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle polis memurlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Soylu, kahvaltı sonrası telsizden polislerin gününü kutladı.

Bakan Soylu, 10 Nisan Polis Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı programında polis memurlarıyla bir araya geldi. Soylu'ya Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz eşlik etti. Polis memurlarıyla kahvaltı yapıp sohbet eden Soylu, burada yaptığı konuşmada, bugünün Türk Polis Teşkilatı için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bu önemli günde adıyla özdeşleşen 10 Nisan Polis Merkezi'ndeyiz. Polis arkadaşlarımla bu sabah birlikte aynı sofrada bulunmaktan, bugünün başlangıcına birlikte adım atmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aziz milletimize vermiş olduğunuz güvenden, huzurun, asayişin, kamu düzeninin bu ülkede tesis edilmesinde göstermiş olduğunuz üstün vazife anlayışından ve bu ülkenin birliğine, beraberliğine, demokrasinin yücelmesine koyduğunuz katkıdan dolayı hepinize şükranlarımı ve minnetlerimi ifade ediyorum" diye konuştu.

10 Nisan Polis Günü'nün 173 yıllık bu büyük teşkilata hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ettiğini ifade eden Soylu, polislerin icra ettiği görevin önemli ve büyük bir görev olduğunu söyledi. Soylu, sabahın erken saatlerinde Azez'den Afrin'e, Şırnak'tan İstanbul'a bir çok şehirde görev yapan polisle konuştuğunu anlatan Soylu, "Tüm polis teşkilatımızı tebrik ediyorum. Çıtayı her gün yükseltiyorsunuz. TÜİK'in 2017 memnuniyet araştırmasına göre yüzde 74.4 vatandaşımız asayişten birinci derecede memnun. Bu sayıyı hep birlikte daha da arttıracağız. İnşallah 174. yılımızda çok daha büyük bir memnuniyeti vatandaş nezdinde sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Eski bina yıkılıp yenisi inşa edilecek

Eskiyen 10 Nisan Polis Merkezi binasının yıkılacağını, yerine yepyeni bir binanın inşa edileceği müjdesini veren Soylu, "Valimiz, Emniyet Genel Müdürümüz ile hayırlı bir karar aldık. İnşallah bu binayı yakın bir zamanda yıkacağız. Yeni, güzel bir binayı, vatandaşımızın huzur ve ferah içerisinde hizmet alabileceği bir binayı çok daha yakın bir zamanda tesis edeceğiz. Bu da 10 Nisan karakolunda 10 Nisan anısına hep birlikte aldığımız bir karar olsun" dedi.

Daha sonra polis telsizinden anons geçen Soylu, şunları kaydetti:

"Kıymetli polis arkadaşlarım. Bugün 10 Nisan Polis Günü'nüz. Bütün arkadaşlarımın Polis Günü'nü tebrik ediyorum. Bugün bir taraftan Azez'de, bir taraftan Afrin'de görev yapan, Şırnak'tan Hakkari'ye, İzmir'den Edirne'ye kadar görev yapan bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Kahramanca bu büyük mücadeleyi gerçekleştiren polis teşkilatımıza, aynı zamanda onları yüreklendiren, onlarla beraber olan ailelerine ülkemizin huzurunu ve güvenini temin ettiklerinden dolayı şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etsin. Allah sizleri muhafaza etsin. Allah ayağınıza taş değdirmesin, büyük milletimizin yardımcısı olsun."

Soylu, daha sonra kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen programa katıldı. - ANKARA