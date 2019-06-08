Bakan Soylu: Ölümlü kaza oranı yüzde 48 azaldı (2)

BAKAN SOYLU ESKİŞEHİR'DE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'daki temaslarının ardından Eskişehir'e geçti. Sivrihisar ilçesi Ankara karayolu üzerindeki polis trafik denetleme noktasına gelen Bakan Soylu'yu, Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Kara, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü karşıladı. Polis memurlarıyla sohbet eden Bakan Soylu, Eskişehir'deki trafik denetimleri konusunda trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yaşar'dan bilgi aldı. Ankara istikametinde durdurulan araç ve yolcu otobüslerinin sürücüleriyle trafik denetimleriyle ilgili sohbet eden Bakan Soylu, çocuklara hediyeler dağıttı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle alınan tüm tedbirlerin trafik kazalarını en aza indirme amacı taşıdığını kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, buradan Antalya, Bursa istikametinden gidecek araçlar üzerinde arkadaşları denetimlerini yapıyor. Afyon'daydık, tüm arkadaşlarımız Pazar gününe kadar yollarda trafik denetimlerinin en üst noktasında olması için hazırlıkları bugüne kadar tamamladılar. Gerek ilk gidiş zamanında şimdi de dönüş yolunda vatandaşlarımızın menzillerine sağ salim ulaşabilmeleri için 185 bin trafik görevlimiz yollarda. Öncelikle onlara, ailelerine tüm bayram kazaların en aza inmesi, ölümlerin az olabilmesi, kazaların en aza inmesi için çalışıyoruz" dedi.

'KAZA KARA NOKTALARINDA HİÇ ÖLÜMLÜ KAZA OLMADI'

Ramazan Bayramı'nın ilk 7 günlük tatili süresince trafik kazalarında 52 kişinin hayatını kaybettiğini ancak tedbir alınan 'kaza kara noktaları'nda hiç ölümlü kaza olmadığını aktaran Bakan Soylu, "Kaza kara noktalarında aldığımız tedbirlerle şu ana kadar kaza kara noktalarında hiç kazamız olmadı. Şu anda Türkiye'de belirlediğimiz kaza kara noktalarında hiç ölümlü kazamız olmadı. Yaklaşık ilk 7 gün zarfında toplam 52 trafik kazasından kaynaklana vefatımız söz konusu. Yine aynı zamanda geçen sene ve son 10 yılın yüzde 56 azalışıyla beraber trafik kazalarındaki ölümlerle gidiyoruz. Trafik kazalarında geçen yıla oranla yüzde 48'lik azalış söz konusu. Bizim aldığımız tedbirlerle hedefimiz sıfır can kaybı" diye konuştu.

'EVE VEYA TATİL YERİNE SON 50 KİLOMETRE EN RİSKLİ KİLOMETRELERDENDİR'

Sürücülere tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, yolculuklarda son 50 kilometrenin en riskli mesafeler olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürücülerimiz acele etmesinler, gidecekleri istikamet evleri muhakkak, yani ev yerinde duruyor. On dakika ya da yarım saat geç gitmeleri çok bir şey fark ettirmeyecek. En önemli unsur dinlenerek gitmektir. Eve veya tatil yerine son 50 kilometre en riskli kilometrelerdendir. Çünkü yorgunluk ve uykusuzluk anınızdır, hemen yetişeyim telaşıdır. Ne olur dikkatli olun. Muhakkak emniyet kemeri, cep telefonuyla konuşmamak, muhakkak araç takip mesafesi ve özellikle de hız limitlerine uymak bizim en temel prensibimiz. Bundan sonra yola çıkacaklar için söylüyorum, seyahat planınızı aracınıza bindiğinizden itibaren ne olursunuz yapın. Tedbirlerinizi ona göre alın, trafikteki en önemli mesele seyahat planıdır. Bu planı yaparsanız, tedbirlerinizi alırsanız, inşallah kaza bela olmadan sağ salim bir şekilde varmak nasip olur düşüncesindeyiz."

Bakan Soylu, açıklamalarının ardından Eskişehir'den ayrılarak Ankara'ya geçti.

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA