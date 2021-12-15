Son dakika haberleri... Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

'BÜYÜK BİR MEDENİYETİN EVLATLARIYIZ'

Bakan Soylu, Türkiye Belediyeler Birliğinde düzenlenen Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, İdlib'de çadırlara sığınanlara el uzatan bir millet olduklarını söyleyerek, "Yaklaşık 50 bin briket ev yapıldı orada. Şu anda 65 bin ev tamamlanmak üzere. Biz batının sömürgeci model tarzını ortaya koyan bir millet değiliz. Büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Bunu hep birlikte yapıyoruz. 2 bin sanayi sitesi oradaki huzurla birlikte yapıldı. Türkiye ne yaptığını biliyor, ne adım attığını da biliyor. Hem etrafındaki coğrafyayı elinde tutabilen bir anlayışı ortaya koyan bir Türkiye tablosu var hem kendisine bırakılan medeniyet mirasına sırtını dönmeyen bir Türkiye tablosu var, hem de bizden daha fazla zenginlere 'sorumluluk yerine nasıl getirilir' söyleyen bir Türkiye var. Bu bir sınavdır ve biz bu sınavdan geçiyoruz" dedi.

Soylu'nun konuşması

Haber -Kamera: Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -