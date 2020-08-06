Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
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Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın makam koltuğunun arkasındaki Atatürk fotoğrafı asılı olduğu için görevden alındı iddiasına "Tövbe, olur mu öyle şey" diye tepki gösterdi.

06.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:17

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görevden alınması gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken birçok kişi kaymakamın görevden alınmasını Ukraynalı top model Daria'nın Çeşme'de bir gece kulübünde darbedilmesi olayıyla ilişkilendirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da olayı daha da ileri boyuta taşıyarak kaymakamın makam odasına Atatürk portresi astığı için hedef alındığını öne sürdü.

Türkiye'nin konuştuğu görevden almayla ilgili merak edilenleri Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Kaymakamın makam odasına Atatürk portresi astığı için görevden alındığını kesin bir dille yalanlayan Bakan Soylu, "Tövbe. Olur mu öyle şey" ifadesini kullandı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

Yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görevden alınması Ukraynalı model Daria ile ilgili değil. Ama Daria'nın dövülmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Çünkü Çeşme'de bir süredir bir yönetim zaafiyeti yaşanıyormuş, Momo'nun da içinde yer aldığı beach'lerden şikâyetler alınıyormuş.

SOYLU: OLAYLAR BU NOKTAYA GELMEMELİYDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son 3 gündür Çeşme'deki bu şikâyetlere odaklanmış. Tabii turizm mevsiminde Ukraynalı top model Daria'nın darp edilmesi olayı da bunda etkili olmuş. Zaten Soylu Türkiye'yi dünyaya karşı zor durumda bırakacak bir olayla ilgilenmese yanlış olurdu.

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'ya "yoğun olarak şikâyet alınan 6 işletmeye polisle birlikte yoğun bir denetim yapılması ve pandemi sürecinde gereken önlemleri yeterince almayan 6 beach'in 15 gün süreyle geçici olarak kapatılması" talimatını vermiş. Belli ki orada devlet otoritesinde bir zaaf oluşmuş. Süleyman Soylu, "Olaylar bu noktaya gelmemeliydi" deme gereği duymuş. Çeşme'de devlet otoritesinin sağlanması için böyle bir tasarruf yapılması uygun bulunmuş.

SOYLU: BEACH'LERDEKİ KALABALIKLAR KABUL EDİLEMEZ

Koronavirüsle mücadele sürecinde beach'lerde kalabalıkların iç içe eğlence görüntüleri Türkiye'yi tedirgin ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği nokta burası. Soylu, "Tatil döneminde bu beach'lerden gelen kalabalıkların görüntüleri kabul edilemez. Bütün denetimlere rağmen koronavirüs salgınını önlemeye yönelik tedbirlere uymadan yapılan eğlenceler bizim için kabul edilemez. Elbette ki bizim sorumluluğumuzdadır. Devlet de bunun için vardır" dedi.

Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey

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