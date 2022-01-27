Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'nun 'MOBESE' tepkisine yanıt: Dedikodu değil, iyiliğin zamanı

İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da karın etkisini artırmaya başladığı gün Büyükelçi Dominick Chilcott ile yemek yediği anların MOBESE kayıtlarının paylaşılmasına tepki göstermişti.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MESELEDİR BU, KİŞİSEL DE BİR MESELEDİR"

Bu görüntülerin devlet imkanları kullanılarak elde edildiğini öne süren İmamoğlu, "MOBESE kamerasının böylesi bir magazinsel, kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının takipçisi olacağım. Çok önemli bir meseledir bu, kişisel de bir meseledir. Bu konudaki düşüncemi Sayın Yerlikaya ile dün ve bugün paylaştım.

"MOBESE'LERİN NE İÇİN KULLANILACAĞI BELLİDİR, OLAYLARIN, SUÇLARIN TESPİTİDİR"

Özellikle kamera sistemleri bir kazanın, suçun tespiti için kullanılır. Bunun kuralları vardır. Genel Başkanımız da dile getirdi bazı takip iddiaları, dinlenme vs… Biz bundan çekinmeyiz. Hukuksal tarafı ayrı bunlar varsa eğer… MOBESE gibi hususların ne için kullanılacağı bellidir, olayların, suçların tespitidir. Bu, sürecin parçası yapılarak servis ediliyor, birileri bunu kullanıyor. Bu çok önemli bir meseledir.

"HUKUKİ OLARAK TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Bunun talimatını kim verdiyse, kim müsaade ettiyse, önemini bir insan şu an gözlerimin içine bakarak anlayabilir. Mevcut konunun önüne geçmesin diye bu kadar konuşuyorum. Ama hukuki olarak takipçisi olacağımı, mücadelemin devam edeceğini söyleyeyim" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN SOYLU'DAN İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINA YANIT: DEDİKODU DEĞİL, İYİLİĞİN ZAMANI

İstanbul Büyükşehir Belediye ( İbb ) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte "Afganistan İnsani Yardım Treni Uğurlama Töreni"ne katılan İçişleri Bakanı Soylu, törenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Soylu, bir gazetecinin "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE'lerle ilgili açıklaması oldu" sözlerine, "Arkadaşlar; dedikodu değil, iyiliğin zamanı" yanıtını verdi.