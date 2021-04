Son dakika... Bakan Soylu, askeriye içerisine yapılacak caminin temelini attı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında düzenlenen Uzman Erbaş Jandarma Komando Temel Kursu Mezuniyet Törenine katıldıktan sonra kışla içerisine yapılacak olan cami temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hasan Demir'in hayratına yapılabilecek en güzel eserlerden bir tanesinin cami yaptırmak olduğunu belirterek, "Güzel bir cami. Hayırlı evlatlar, annelerinin ve babalarının hayır hasanet yaparak dua kapılarını açık tutunlardır. Burada kalacak her namaz, yapılacak her dua, burayı ziyaret ederek bu tesisten istifade edecek her insan, attığı her adımla inşallah ötesi dünyada babanıza, ailenize, dualar edilecek ve o amel defteri işleyecek. Burası kahraman evlatlarımızın yetiştiği, Mehmetçiğimizin, kahramanlarımızın, komandolarımız yetiştiği bir ocak. Böyle bir ocakta bu ihtiyacın giderilmiş olması hakikaten çok önemli, çok hayırlı bir iş. Allah nasip ettirecek ki olacak. Ona da şükür etmek lazım. Bazen hayır ve hizmetin kapısı kesilir, açıldığı zaman ne mutlu bize. Allah bereketinizi arttırsın, ticaretinizi arttırsın. İnşallah bu güzel camimizi de Kasım ayının ilk haftası Cuma gününde inşallah açılacak. Komandolarımıza bunun sözünü verdik. Tebrik ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun İnşallah amel defterine her adımda yazılır" dedi.

Temel atma töreninin ardından Bakan Soylu, beraberindeki heyet ile birlikte Nasrullah Kadı Camisinde Cuma namazını kıldı. Cuma namazından çıkan Bakan Soylu, Nasrullah Meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sarımsak hediyesini de kabul eden Bakan Soylu, vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini de kırmadı. Bakan Soylu, buradaki ziyaretin ardından Kastamonu Havalimanına giderek Ankara'ya hareket etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı