Bakan Soylu, Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Yalçın ile yaralanan Ülger'in ailelerini ziyaret etti
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Bakan Soylu, Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Yalçın ile yaralanan Ülger'in ailelerini ziyaret etti

Bakan Soylu, Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Yalçın ile yaralanan Ülger'in ailelerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerine ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerine ziyarette bulundu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Ağustos'ta Altındağ'da yaşanan elim olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile aynı olayda yaralanan Ali Yasin Ülger evlatlarımızın ailelerini ziyaret ettik. Ailelerimizin sabrına, vakarına minnettarız. Rabbim Emirhan'ımıza rahmet, Ali Yasin'imize acil şifalar nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraflar da paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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Bakan Soylu, Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Yalçın ile yaralanan Ülger'in ailelerini ziyaret etti - Haberler
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